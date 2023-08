Posted on

En investigación con- tinúa la denuncia hecha por Celia Esquivel, quien alertó a la policía el robo del cuerpo sin vida de su hijo de 8 meses de na- cido a quien enterró el mes pasado en un Campo Santo del distrito de San Sebastián, de la ciudad de Cusco, pero que para la mañana del domingo que pasó, ya no encon- tró su cuerpo, pues este había sido sustraído de su pequeña caja.

Entre lágrimas, la ma- dre de familia pidió ayuda a la ciudadanía que haya visto o sepa algo infor- me a la policía para que le ayuden a encontrar el cuerpo de su bebé. Asi- mismo, ya puso la denuncia y espera que el Ministerio Público realice las diligencias necesarias, para dar con los autores de la sustracción del cuer- po de su bebé.

De acuerdo al relato, por el Día del Niño, la fa- milia acudió a visitar a su fallecido bebé al cemen- terio de San Sebastián, ubicado en la región Cus co. Desagradable fue la sorpresa cuando se per- cataron de que la tumba de su familiar había sido profanada y el cadáver del bebé ya no estaba.

El abuelo del fallecido declaró y expresó su pro- fundo dolor. ‘El día do- mingo 20 de agosto nos aproximamos al campo- santo para celebrar el Día del Niño. Trajimos flores para mi nieto. Cuando lle- gamos nos percatamos de que alguien había excava- do la fosa y el cadáver de mi nieto ya no estaba’, se- ñaló el adulto mayor.

Al respecto desde la Municipalidad de San Se- bastián se pronunciaron, e indicaron que, a pesar de ser los administrado- res del cementerio, son la parte perjudicada ya que inescrupulosos vulnera- ron la seguridad del recin- to del campo santo.

Añadieron que la al- caldesa Jackeline Jimé- nez Chuquitapa dispuso brindar todo el apoyo, el asesoramiento legal a los familiares y administrativamente poner a dispo- sición de las autoridades correspondientes a los guardianes del cementerio para que brinden informa- ción oportuna para escla- recer el hecho.

Estando el caso en las instancias del Ministerio Publico, estas serán las que finalmente den un veredic- to del caso para tomar las acciones correspondien- tes; entretanto pidieron a la población en general si tienen alguna información, video, fotografía o sepa algo que ayude a escla- recer el hecho, hacerlo llegar a las autoridades competentes.

Este es el segundo caso de sustracción del cadá- ver de un bebé, ya que, en julio pasado, el cuer- po de otro bebé que na- ció sin signos vitales, fue hurtado de la morgue del hospital de Contingencia de la ciudad Cusco. has- ta el momento ese caso no ha sido resuelto, ni el cuerpo del bebé encon- trado.

