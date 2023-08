A la fecha, se viene realizando en Cusco 97 trasplantes de riñón. Tras su recuperación, el paciente, que es ingeniero, prometió continuar con su profesión para construir más hospitales y así salvar más vidas

Los médicos de la Red Asisten- cial Cusco mejoraron la calidad de vida de un paciente, de 37 años, quien desde hace 4 años padecía insuficiencia renal crónica y necesitaba con urgencia un riñón para seguir con su día a día en la región.

Gerard Azurin Solís, natural de Apurímac, asistía de mane- ra constante al Hospital Adolfo Guevara Velasco, donde recibía su tratamiento de diálisis. Con más de 3 horas, realizaba viajes largos hasta Cusco, para el tra- tamiento respectivo.

Ante su delicado estado de salud, el Dr. Julio Cesar Espino- za Latorre, director del Hospital Adolfo Guevara de Cusco, expli- có que el paciente fue evaluado y los médicos determinaron que estaba listo para ser trasplanta- do. El especialista detalló que esto se logró gracias a la dona- ción de órganos que fue acepta- da por los familiares de un pa- ciente cadavérico, quienes en un acto altruista decidieron salvar más vidas.

La operación duró 9 horas y fue realizada por un equipo de profesionales, entre cirujanos cardiovasculares, urólogos, anestesiólogos, intensivistas, cirujanos generales, nefrólo- gos, enfermeras instrumen- tistas, personal técnico entre otros.

Especificó que, para efec- tuar esta operación, el paciente es preparado con anticipación, se le realiza diversos exáme- nes médicos para comprobar la compatibilidad. Asimismo, un equipo especializado prepara el riñón extraído y otro equipo se encarga de colocar el órgano al

Agradece a EsSalud y promete hacer más hospitales

Tras la operación, Gerard Azu- rin Solís permaneció internado y monitoreado por el personal de salud. Luego de lograr su recu- peración, el joven ingeniero fue dado de alta y regresó con sus familiares.‘Fue como sacarme la lotería, llamé a mi hermana para decir- le que estaba viajando a Cusco, que un paciente donó sus órga- nos y que era compatible conmi- go. Me hicieron todos los exá- menes e ingresé a sala, oré para que todo salga bien. Hoy me encuentro súper bien, animado y con muchas ganas de seguir con mi profesión para hacer más hospitales’, declaró el paciente.

Por último, agradeció a los profesionales de salud de la Red Asistencial Cusco por el cuidado que recibió. Asimismo, a los fa- miliares que aceptaron la dona- ción de órganos.

‘Quiero decirle a la familia que permitió la donación de órganos de su pariente, que no los voy a decepcionar, me han devuelto la vida y ahora hoy a volver a hacer lo que siempre me ha gustado, la ingeniera civil es mi pasión’, finalizó. Es necesario precisar que, a la fecha, se viene realizando en Cusco 97 trasplantes de riñón. Además, que hay una lista de espera de 30 de pacientes que necesitan dicho órgano. En ese sentido, los médicos instaron a las personas para que se solida- ricen con quienes requieren do- nación de algún órgano.

La entrada EsSalud Cusco salva a joven que necesitaba un riñón desde hace 4 años se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP