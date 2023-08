Posted on

En el mismo periodo del 2022 se registraron 200 siniestros

La Compañía de Bom- beros Miguel H. Milla, Cusco-39, reportó más de 60 incendios foresta- les asistidos por brigadas en lo que va del año en esta región, un promedio de 140 menos que en el 2022. Sin embargo, las cifras irían en aumento en los próximos tres meses.

José Arellano Camacho, brigadier y comandante departamental de Bom- beros, informó que se ha ingresado a un estrés hí- drico a causa del cambio climático que atraviesa Cusco, el país, Latinoa- mérica y el mundo, lo cual amerita acciones de la po- blación en conjunto.

Afirmó que el año pa- sado se registraron más de 650 incendios fores- tales en las trece provin- cias, desde Espinar (zona alta) hasta La Convención (amazonia), y este año el panorama muestra un po- sible descenso, pero que podría revertirse.

De acuerdo a pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidro- logía (Senamhi) los me- ses de setiembre, octubre y noviembre, se eviden- ciaría ese estrés hídrico con intensidad, lo cual permitiría la ocurrencia de incendios forestales. ‘Por ahora los incendios se han estado registran- do en zonas altas Canas, Acomayo, Paruro, Espinar lugar donde hay pajona- les y se registran vientos’, indicó Arellano Camacho, sosteniendo que estas no se prolongaron por varios días como años atrás, ya que fueron enfrentados con rapidez.

La cifra exacta de los incendios forestales, ocu- rridos al menos hasta el último fin de semana, es de manejo del Centro de Operaciones de Emergen- cia Regional (Coer), ya que en Cusco solo hay 15 compañías de bomberos con 1,180 brigadistas que están alertas.

“Los bomberos no cuentan con estaciones en to- das las provincias como en el caso de Paruro, Aco- mayo y Chumbivilcas”, refirió, y a la vez asegu- ró que en estos lugares como en el resto de pro- vincias hay estrecha coordinación con autoridades regionales, provinciales y distritales, para evitar el incremento de incendios.

El comandante depar- tamental de bomberos, afirmó que los incendios enloquevadelañono causaron muertes como años atrás, empero, llamó a la conciencia a evitar los siniestros por ofrendas a la madre tierra o Pachama- ma, watias o encendido de honor de barro pequeño a leña en lugares liberados, como los roses o quema para liberar de pastos campos de cultivo.

Finalmente, recordó que el provocar un in- cendio está sancionado. De acuerdo al Artículo 310 del Código Penal, señala: «Será reprimido con pena privativa de li- bertad el que, sin permi- so, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras forma- ciones boscosas, sean naturales o plantacio- nes».

Una persona que pro- voca un siniestro puede ser sentenciado de 4 a 6 años de cárcel y presta- ción de servicios comu- nitarios de 40 a 80 jor- nadas. Pero en su forma agravada la pena sube a entre8y10años;yen su forma agravada espe- cial la condena llega de 10 a 12 años de cárcel.

