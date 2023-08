Posted on

La congresista no agrupada remitió un oficio al oficial mayor del Parlamento solicitando que, apenas se instale la Comisión de Ética, se proceda al inicio de investigaciones contra el titular del Legislativo

Las recientes revela- ciones periodísticas en torno a un presunto caso de nepotismo cometido por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, continua generando reacciones entre los par- lamentarios.

La congresista no agru- pada Flor Pablo anunció, a través de sus redes so- ciales, que ha remitido un oficio dirigido al oficial mayor del Legislativo so- licitando que la Comisión de Ética inicie investiga- ciones sobre el caso.

«Como es de conoci- miento público (…) el congresista Alejandro Soto, presidente del Con- greso, contrató, desde el 27 de julio del 2021 a la actualidad, en su despa- cho congresal a Yeshira Peralta Salas, hecho que pone en cuestionamiento el criterio de contratación (…) y la ética parlamen- taria», indica el documen- to.

«Solicito que, una vez sea instalada la Comisión de Ética (…), se sirva co- rrer traslado de mi pedi- do a quien sea nombrado presidente de la citada comisión, con la finalidad de que se inicie una in- vestigación de oficio con- tra el congresista Alejan- dro Soto, a la brevedad posible», agrega. Además, la parlamentaria pidió que, «en caso de demostrarse falta ética», se le imponga «la sanción correspondiente».

En el ojo de la tormenta

El pasado 29 de julio, un reportaje del progra- ma «Al Estilo Juliana» reveló que el actual titu- lar del Legislativo habría contratado a la hermana de la madre de su hijo como coordinadora de su despacho parlamentario, pese a que ella no conta- ría con ningún título uni- versitario registrado en la Sunedu.

Ante estas imputa- ciones, Soto negó que se tratara de su cuñada pues, según dijo, con la madre de su hijo tuvo una «relación fugaz».

«Se ha dicho que yo he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es com- pletamente falso, no es mi cuñada (…) Yo la con- traté el año que ingresé, año 2021. Muchos meses después, en una relación con su hermana tuve un hijo, pero ni es mi espo- sa ni soy su conviviente”, sostuvo en Punto Final el pasado 30 de julio.

No obstante, un nuevo reportaje difundido ayer, domingo, reveló imá- genesenqueseveala madre de su hijo, Lizbeth Peralta, asistiendo a la ceremonia de juramen- tación de su cargo como presidente del Congreso el pasado 26 de julio.

Además, se dio cuenta de una serie de publica- ciones recientes de Face- book que dan indicios de una relación sentimental cercana entre ella y el presidente del Parlamento.

