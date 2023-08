Posted on

Ante ello y a través de un comunicado desde la Municipalidad de Lima, emitieron un comunicado indicando que se cancela el evento ‘Inti Raymi, la Fiesta del Sol en Lima’

El presidente del directorio de la Empresa Municipal de Festejos y Programación Turística del Cusco, Rosendo Baca, advirtió que proce- derán legalmente contra los orga- nizadores de la escenificación del Inti Raymi en Lima, cuya realiza- ción está programada para este 6 de agosto en el Circuito Mágico del Agua de la Reserva – Lima, puesto que no cuenta con autorización por parte de los representantes cus- queños. Este evento atenta contra Ley N°27431 que reconoce y pro- tege a la ceremonia del Inti Raymi como Patrimonio de la Nación.

El Presidente manifestó que des- de el mes de julio ya advirtió la realización de esta ceremonia a la municipalidad de Lima y organiza- dores, ya que no cuentan con los permisos correspondientes para la escenificación del Inti Raymi, pues- to que la Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con un marco legal que respalda como propio de la ciudad imperial del Cusco.

‘Ya hemos remitido las cartas no- tariales correspondientes todavía en el mes de julio, tanto a la mu- nicipalidad, como a las empresas que están organizando esta acti- vidad, ahora estamos a la espera de su respuesta. Es más, nosotros tenemos un marco legal que pro- tege a esta ceremonia importante para el Cusco, me refiero a la Ley 27431, promulgada en el gobierno del ex presidente Valentín Pania- gua, quién promulgó esta ley que reconoce al Inti Raymi como nues- tro y protege esta ceremonia, por ello también lo declara como Patri- monio Cultural de la Nación»

Además, refirió que la Municipali- dad Provincial del Cusco y EMUFEC, cuentan con el certificado de regis- tro de inscripción en Indecopi nro. 03182. ‘Contamos con este marco jurídico también, que nos respalda para que esta ceremonia del Inti Raymi se realice sólo en nuestra ciudad y también otras fiestas que son propias del Cusco’.

‘La advertencia ya está dicha, porque nosotros tenemos los de- rechos de autor, por lo que espero que los organizadores tomen con- ciencia en lo posible antes de reali- zar este evento, ya que ya saben lo que se viene si realizan dicha cere- monia’ finalizó Rosendo Baca.

Suspenden evento

Tras esta advertencia, desde la Municipalidad de Lima, emitie- ron un comunicado que el circui- to mágico del agua del Parque de la Reserva en coordinación con la empresa organizadora, tomó la decisión de cancelar el evento Inti Raymi, la Fiesta del Sol en Lima, decisión que fue saludada desde la empresa municipal de festejos de Cusco.

Source: RPP