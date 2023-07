Obra que se ejecutará con un aproximado de 180 millones de soles, aún se encuentra en etapa de formulación de proyecto

‘Colegio de Ciencias’, Berly Ocampo, manifestó que debido a que la institución que diri- ge, tiene una infraestruc- tura inadecuada por los años de servicio que viene brindando, así como sus áreas deterioradas, esta infraestructura necesita mantenimiento.

Añadió que, entre el año anterior y este, la institución gastó más de 400 mil soles, para el mantenimiento de pare- des, muros e instalacio- nes eléctricas, hídricas, entre otros.

‘El día sábado y domin- go, el equipo de formula- ción hizo una evaluación en cuanto al aspecto in- terno y externo de la in- fraestructura de nuestra institución, visto que esta importante construcción debe mantener un aspec- to histórico, tanto a San Francisco y a Santa Clara’ manifestó el director del Colegio Ciencias.

Cabe resaltar, que este proyecto es integral y aún se encuentra en la eta- pa de formulación, para próximamente ser eva- luado y aprobado por las autoridades competentes del Gobierno Regional del Cusco.

Finalmente, Berly Ocampo se refirió a los montos de inversión y ejecución de esta obra, ‘el equipo de formulación nos dijo que el costo de inversión será un aproxi- mado de 180 millones de soles y según lo planifica- do, el tiempo de ejecución será de 2 años’.

La entrada Nueva construcción del colegio Ciencias se concluiría para el 2026 se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP