Del Consejo Regional, por los 202 años de proclamación de la Independencia del Perú, realizada por el Consejo Regional del Cusco

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, mostró un cartel que decía “Nueva Constitu- ción” ante los asistentes a una Sesión Solemne que realizó el Consejo Regio- nal del Cusco para con- memorar los 202 años de la proclamación de la In- dependencia del Perú que realizó el Consejo Regio- nal del Cusco.

Los hechos ocurrieron en plena actividad pro- tocolar, cuando María Blanco, hija del ex líder campesino, Hugo Blanco, recibió un reconocimiento por el Consejo Regional, ella traía en manos dicho cartel que luego fue to- mado y mostrado por la autoridad regional. Lue- go, el gobernador regio- nal manifestó que se debe encontrar, en mayoría, el ‘momento constituyente’ para el cambio, pues ase- guró es necesario para la patria.

‘Uno nunca va olvidar sus raíces, uno nunca puede dejar de estar fuera de conexión con la población, y lo que hoy dia estamos siendo testigos es que en el Con- greso cambian cuando quieren, hacen las reformas que quieren, pero para con sus intereses y menos para los intereses del pueblo’ fueron las pa- labras del gobernador re- gional del Cusco, Werner Salcedo tras posar con un cartel que decía ‘Nueva Constitución’.

La autoridad regional manifestó que el deber de aquellos que buscan el cambio de Constitución es generar la conciencia del pueblo y sus autoridades y en mayoría encontrar el ‘momento constituyente’, sin que sea un discurso que solo sea la voz de una persona, sino de una mayoria consciente que busca ese cambio para la patria.

Anteriormente, Werner Salcedo se refirió también a las protestas contra el gobierno de Dina Boluar- te, que en la región im- perial causaron la muerte de dos manifestantes que participaban en las mo- vilizaciones, en aquella oportunidad dijo que no permitiría que se derra- me ni una gota de sangre más, pues de lo contra- rio, incluso era capaz de poner en riesgo su cargo, pues él encabezaría las protestas.

