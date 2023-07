Contralor Shack supervisó obras y se reunió con autoridades durante Despacho Contralor en Cusco. ‘Una obra paralizada representa el peor negocio para una sociedad’, dijo

Continuando con las jorna- das de Despacho Contralor en el interior del país, el contralor general, Nelson Shack Yalta, estuvo en la región Cusco los días 21 y 22 de julio, para su- pervisar obras relevantes para la población en las provincias de Cusco y Paucartambo, así como reunirse con autoridades de la región, a quienes alertó que, al 30 de junio del presente año, existen 293 obras públicas paralizadas pertenecientes a entidades del Gobierno Nacio- nal, Regional y Local, por lo que se requiere que las autoridades adopten medidas rápidas y ur- gentes para su reactivación y culminación.

Durante la jornada de traba- jo, el titular de la Contraloría se reunió con los integrantes de la Municipalidad Provincial de Pau- cartambo y del Consejo del Gobierno Regional de Cusco, y de- talló que ese total de 293 obras paralizadas que hay en la juris- dicción del departamento del Cusco tienen un costo actualiza- do de S/ 1761 millones y está pendiente ejecutarse un saldo de inversión de S/ 581 millones.

‘Aquí hay 293 obras públicas paralizadas, eso significa que durante los últimos seis meses no han tenido un avance físico. En el caso del Gobierno Regio- nal existen solo tres obras pa- ralizadas, a nivel de gobierno locales tenemos 278 y 12 son del Gobierno Nacional. A esas obras hay que destrabarlas para reactivarlas’, detalló.

Agregó que una obra paraliza- da representa el ‘peor negocio’ que puede tener una sociedad, ya que eso significa tener mu- cho dinero que ‘está tirada y no sirve para nada’, ya que eso se ve en muchas obras como puentes, colegios y hospitales que no están terminados y no pueden ser usados por la pobla- ción aledaña. ‘Tener una obra paralizada revela una enorme deficiencia en la gestión de las inversiones’, puntualizó.

El Contralor General mencio- nó que muchas obras se para- lizan esencialmente por proble- mas con el expediente técnico, los cuales están mal elaborados, y por ello, sugirió a las autori- dades cusqueñas a preocuparse más en invertir tiempo y dinero para contratar buenos especia- listas que elaboren estudios de manera correcta.

Pérdidas por corrupción e inconducta funcional

En ambas reuniones, el Con- tralor General recordó que du- rante el 2022, el departamento de Cusco perdió, por concepto de corrupción e inconducta fun- cional, una monto estimado en S/ 1601 millones, según pro- yecciones realizadas por la Con- traloría General de la República. ‘Ese dinero terminó en los bol- sillos de alguien que finalmente no representa a la población en general’, acotó.

‘El año pasado y en térmi- nos de monto calculados por la Contraloría, Cusco fue una de las regiones del Perú que per- dió más plata por efectos de la corrupción y la inconducta fun- cional con S/ 1601 millones. Eso es algo que tiene que cambiar’, subrayó.

Exhortación sobre capacitaciones

Asimismo, invocó a los regi- dores de la Municipalidad Pro- vincial de Paucartambo y los consejeros del Gobierno Regio- nal de Cusco a aprovechar la “inmensa oportunidad” que les da la Contraloría General de la República, a través de la Escue- la Nacional de Control, de capa- citarse en materias de gestión pública.

‘Lo importante es que se den cuenta de la enorme oportuni- dad que el Estado peruano, a través de la Contraloría, les está dando para aprender sobre con- trataciones, inversiones, presu- puestos, control gubernamental y las propias funciones de con- trol político’, puntualizó.

Precisó que el primero cur- so se dio en enero y febrero se realizaron los primeros cursos, mientras que el segundo curso empezó en junio y se desarro- llará en los meses de julio y par- te de agosto, pero se busca una mayor participación de regido- res y consejeros de todo el país. ‘Mientras no aprendan o no se- pan lo necesario, no podrán fis- calizar, ya que eso implica cierta especialización’, puntualizó.

Visita a obras

En la provincia de Paucartam- bo, Shack Yalta verificó “in situ” el avance de la obra de mejo- ramiento de la infraestructura y equipamiento del Instituto Supe- rior Público “Virgen del Carmen de Sunchubamba”, ubicado en el distrito de Challabamba, que está a cargo del Gobierno Regio- nal de Cusco y cuyo objetivo es cerrar la brecha educativa para la población de la zona.

El Contralor indicó que dicha obra empezó con una inversión de S/ 7.8 millones, pero dicha cifra aumentó a más de S/ 16 millones debido a mayores me- trados, ejecución de partidas nuevas y actualización de cos- tos. El avance físico de la obra está en 48% aproximadamente y tiene previsto culminarse en di- ciembre del presente año. En ese escenario, la Contraloría ejecuta- rá un servicio de control simultá- neo para coadyuvar a contribuir de que la obra se cumpla en di- cho plazo.

Mientras que, en la provincia del Cusco, realizó una visita de supervisión a la obra de mejo- ramiento integral de la Vía Ex- presa de la ciudad del Cusco, en el tramo Ovalo Los Libertadores – Puente Costanera – Nodo de Versales, que recorre los distri- tos de Wánchaq, San Sebastián y San Jerónimo. Cabe señalar que esta obra tiene como finalidad mejorar el tránsito vehicular en la ciudad.

