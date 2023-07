Posted on

El presidente del Consejo de Ministros indicó que observaran la autógrafa del Congreso solo en lo que respecta al plazo del acuerdo de colaboración eficaz. La propuesta del Ejecutivo es que sea «de 36 meses improrrogables»

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en declaraciones a la prensa, anun- ció que el Ejecutivo observará la autógrafa de la ley que limita la figura de la colaboración eficaz, en lo que respecta a la parte de los plazos.

“Se va a observar no toda la ley, puntualmente, aquella parte que se refiere a los plazos. Cree- mos que el plazo establecido en esta autógrafa no es razonable y estamos sugiriendo un plazo de 36 meses improrrogables”, indi- có en Palacio de Gobierno.

En ese sentido, el premier in- vocó al Legislativo a realizar una «segunda reflexión» del proyecto de ley al que calificó como «muy bueno» y consideró necesario.

Argumentos

Otárola Peñaranda sostuvo que «es una ley muy buena en el sentido de proteger el debido proceso legal y la tutela juris- diccional efectiva de los que es- tán sometidos a procedimientos de colaboración eficaz y, sobre todo, proteger el fin supremo que es evitar la impunidad y combatir a la corrupción». Por ello, resaltó que la observación del Gobierno es muy concreta.

«Concretamente, estamos ob- servando el numeral 11 y 12 del artículo 1 de esta ley. En con- creto, creemos que el plazo de 8 meses establecido en la autó- grafa no es razonable. Hemos hecho un estudio de toda la ju- risprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de la CIDH, y estamos sugirien- do al Congreso que este plazo sea de 36 meses improrrogables para garantizar el debido proce- so y la tutela jurisdiccional efec- tiva», explicó.

Además, indicó que hay una segunda observación en lo que se refiere a «evitar una duplici- dad en cuanto a la tipificación de un delito que ya existe en el Código Penal»

«Solicitamos al Congreso que, sobre la base de la observación puntual, en el tema de la ra- zonabilidad y proporcionalidad del plazo, vuelva a tener una reflexión y tengamos una nor- ma que, en la ratio legis y en el fondo de la misma es bastante buena porque hace una serie de precisiones y alcances que no estaban en la legislación pen- diente», indicó.

«Nosotros decimos que todo procedimiento legal debe tener un plazo. Ese plazo no existía y ha hecho bien el Congreso en ingresar a reglamentar, a través de esta norma, la regulación del plazo. Sin embargo, este plazo no es suficiente, no es propor- cional ni razonable», agregó.

Invitación al diálogo a «to- das las fuerzas sociales»

Por otro lado, en lo que res- pecta a las anunciadas movi- lizaciones contra el Gobierno y el Congreso que iniciaron el pa- sado miércoles, el premier dijo que el Ejecutivo «formalizará» la

invitación al diálogo a los diri- gentes de dichas manifestacio- nes.

«Nosotros hemos tomado la lectura adecuada de las mani- festaciones. La presidenta ha invitado a un diálogo a todas las fuerzas sociales, seguramente lo formalizará a través de comu- nicaciones posteriores, y cree- mos que lo que queremos como sociedad y como país es conti- nuar trabajando”, indicó.

“Ahora vemos cómo el país está caminando de la manera más adecuada y buscando los consensos incluso con los que piensan distinto a nosotros. Te- nemos una lectura adecuada (de) quienes, incluso, han salido a pedir la libertad de Pedro Cas- tillo, el adelanto de elecciones. A ellos los vamos a invitar a dialo- gar porque lo que el país quiere es paz, diálogo y tranquilidad”, agregó.

Consultado sobre la demanda de adelanto de elecciones de un sector de la ciudadanía, el pre- mier dijo que se dará «respues- ta» en el mensaje presidencial y que se trata de un «sector mi- noritario».

«La respuesta se va a dar en el mensaje presidencial, pero tengan la seguridad de que sa- bemos leer la calle. Es un sector minoritario de la población que pide la liberación de Pedro Cas- tillo y el adelanto de elecciones y a ellos también los tenemos que escuchar”, refirió.

Mensaje presidencial con «anuncios importantes»

Respecto al mensaje presi- dencial de 28 de julio, el pre- sidente del Consejo de Minis- tros señaló que tendrá muchos «anuncios importantes» y que ya se está trabajando en preparar el discurso.

«Va a ser un mensaje poten- te, con varios anuncios muy importantes para la estabilidad económica, para la seguridad ciudadana», indicó.

«Estamos avanzando en el bo- rrador del mensaje, trabajando todos los equipos y este trabajo implica las consideraciones que el país necesita y la visión que tiene la presidenta de nuestra patria a través de los próximos años. Va a ser un mensaje de alto impacto en la ciudadanía», consideró.

Por otro lado, respecto a la denuncia constitucional presen- tada por el parlamentario Jaime Quito contra la mandataria y contra él, Alberto Otárola pidió que sea examinada.

“(Es) una de las (denuncias) que presenta Perú Libre. La ver- dad que yo solicito que se exa- mine esa denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, pero vamos a someternos a las consideracio- nes de las comisiones respecti- vas del Congreso», puntualizó.

Alberto Otárola: Ejecutivo observará ley de colaboración eficaz del Congreso porque plazo «no es razonable»



