Posted on

Elvis Latorre Uñaccori, aseguró que solo cuentan con una placa de plata, pues no se les hizola transferencia respectiva de esas distinciones, por lo que harán las denuncias que correspondan

Laplacadeoroyel pergamino que le fue en- tregado a las autoridades de Machupicchu cuando este fue declarado como una de las Maravillas del mundo moderno, no tie- ne paradero conocido y por ello harán las denun- cias que correspondan, para saber dónde están, manifestó el alcalde de Machupichu, Elvis Latorre Uñaccori.

La autoridad distrital aseguró que solo cuen- tan con una placa de pla- ta, pero a sabiendas que faltan, no se les hizo la transferencia respectiva, por lo que harán las de- nuncias que correspon- dan, ya que hicieron la consulta a los ex alcaldes

y ninguno respondió, por lo que, a través de Procu- raduría, pues se tratan de bienes del Estado, de la historia de Machupicchu.

‘Hemos tratado de ha- cerlo amicalmente, así lo vamos a decir, sin em- bargo, no hemos obteni- do respuesta, es desde la gestión del señor Edgar Miranda, no se conoce dónde están las placas’ dijo el alcalde distrital.

En otro momento el al- calde lamentó que duran- te las actividades cele- bratorias por los 16 años del reconocimiento de Machupicchu como mara- villa del mundo moderno no hayan podido mos- trarlos. Añadió que hubo un pedido de la organiza-

ción Sevenwonders para conocer sobre donde es- tán los reconocimientos, a lo que el Alcalde dijo que tendrán que respon- der de acuerdo a lo que sucede. ‘Es un escándalo mundial, pero hay res- ponsables de lo ocurrido’ manifestó.

Finalmente, ante el anuncio de que la pelí- cula Paddington se fil- maría en Machupicchu, el alcalde Elvis Latorre, confirmó que les llegó un oficio, por lo que están en coordinaciones con la Dirección de Cultura para otorgar el permiso res- pectivo, pues se trata de una logística de gran nú- mero que llegaría para el desarrollo de este rodaje.

La entrada Alcalde de Machupicchu denuncia pérdida de placa de oro y pergamino de reconocimiento de Machupicchu como maravilla mundial se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP