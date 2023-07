Estanislao Alegre, dirigente de transportistas de servicio urbano, informó que medidas no significan que apoyen al gobierno de Dina Boluarte

Después de la convocatoria para los dirigentes de la macro sur, centro y norte del país donde participaron los representantes de organizaciones sociales de Cusco en una reunión en Lima el pasado 1 y 2 de julio se determinó las acciones para la tercera toma de Lima en una nueva medida de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo el cambio de la presiden- ta, pues se asegura que esta es la única solución a la crisis del país.

Sin embargo, Estanislao Alegre, dirigente de transportistas de servicio urbano, indicó que dicho sector no paralizará ni se movilizará el próximo 19 de julio, en ese sentido el servicio de transporte público en dicha fecha se prestará de manera normal.

Si bien, en Cusco no se llevará a cabo las movilizaciones, el sábado próximo se definirá que delegaciones de diversos sectores sociales se movilizarán y podrían partir a Lima para respaldar la lucha contra el gobierno, además comentó que el hecho de que los medios de transporte no acaten, no significa que no estén en contra del gobierno actual sino todo lo con- trario.

Por su parte; Walter Torres, presidente de la Federación Agrícola Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (Fartac), señaló que ya se están alistando para viajar a Lima. ‘Tenemos solo una semana para coordinar con los mercados y demás gremios para viajar a Lima. Nos vamos a hacer sentir, porque el pueblo continúa en pie de lucha. Antes cuando se ha bloqueado las vías en las provincias y en las comunidades, al gobierno no le ha importado y no nos ha hecho caso. Ahora nos trasladamos a la misma capital para hacer escuchar nuestra voz de protesta’.

