Un hombre de 62 años de edad salvó de morir luego de acudir al hospital por fuerte dolor abdominal, cuando se trataba de 10 cm. a punto de explotar

En el Hospital Regional del Cusco se realizó una compleja cirugía de reparación de aneu- risma de aorta abdominal con inminente ruptura; la falta de equipamiento y mayor número de médicos especialistas no fue obstáculo para salvar la vida de un hombre de 62 años de edad proveniente de la provin- cia de Sicuani, quien ingresó de emergencia, informó así el médico, Carlos Enrique Gama- rra Valdivia, director ejecutivo de dicho nosocomio.

La intervención quirúrgica fue dirigida por la Dra. Mary- bell Vásquez Miranda, médico especialista en cirugía de tórax y cardiovascular, acompañada de un equipo multidisciplinario de cirujanos, entre ellos el Dr. Eriberto Yabar del Mar, urólogo oncólogo; Willington Quicaño Araujo, cirujano oncólogo; la Dra. Kely Vargas Barra, ciruja- na general; la Dra. María Pilar Aguirre Chávez, especialista en anestesiología; junto a las en- fermeras, Erika Condo Vitón y Gisela Huillca Cconocuica, ins- trumentista y circulante res- pectivamente.

Se trata de una compleja intervención quirúrgica, a un paciente que prefiere mante- ner en reserva su identidad, al presentar durante muchos meses dolores abdominales el cual se hizo cada vez más agudo; al realizársele los exámenes se evidenció un aneurisma de aorta abdomi- nal de aproximadamente 10 centímetros, y se procedió a una reparación infrarrenal de emergencia mediante la in- terposición de una prótesis de dacrón, y así subsanar la excesiva dilatación que pudo haberle llevado a la muerte de no ser intervenido de manera inmediata.

La aorta es la arteria más importante y grande, transporta sangre oxigenada desde el co- razón a los vasos sanguíneos para llegar al resto del cuerpo. Al presentarse un aneurisma de aorta abdominal, es funda- mental actuar en forma rápi- da, ya que, con el tiempo, este crecimiento de la aorta puede debilitarla y la fuerza de la pre- sión arterial normal ocasionar que se rompa con una abun- dante hemorragia interna y la alta probabilidad de muerte del paciente.

‘En el último año se han in- tervenido cinco pacientes con este tipo de patología, cuatro de emergencia y con riesgo de ruptura inminente, y una pa- ciente mujer con el aneurisma ya roto’, precisó la Dra. Mary- bell Vásquez Miranda, al tiem- po de incidir que lo ideal es un diagnostico a tiempo y prepa- rar al paciente para la interven- ción quirúrgica, de esta manera la tasa de letalidad reduce de manera considerable en cual- quier aneurisma.

El Hospital Regional del Cus- co se ha convertido en estos últimos meses como un centro de referencia, incluso macro regional, de cirugía torácica y vascular, de allí que un desafío latente está en mejorar las in- tervenciones, lo cual será posi- ble con la próxima adquisición de un equipo arco en C, para tratamientos endovasculares, y porque no, con el tiempo, un equipo angiógrafo que permi- ta llevar a otro nivel la cirugía vascular en la Ciudad Imperial, los beneficiados, únicamente el paciente para una recuperación rápida y segura.

