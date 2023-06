Posted on

Para la atención al usuario que desee recoger su licencia física de conducir, debe realizar su trámite de licencia electrónica u otra consulta, pueden apersonarse a la sede central.

Saul Nieto Gamboa, ge- rente regional de Trans- portes y Comunicaciones; informó que existen más de 7 000 licencias físicas de conducir pendientes de recojo, las cuales fueron tramitadas hasta el 07 de noviembre de 2022.

‘Hasta la fecha se han impreso más de 16 mil licencias físicas de con- ducir de los cuales más de 7 mil licencias están pendientes de recojo, por ello, invitamos a toda la población acercarse a la gerencia a recoger sus licencias. Aclarar que, la entrega de las licencias es de manera personal y con DNI físico; caso contrario, quien venga a recoger por otro usuario debe traer consigo una carta poder legalizada por el notario público’ indicó el Ing. Saul Nieto Gamboa, gerente regional de Transportes y Comunicaciones.

Por otro lado, el funcio- nario indicó que se han entregado hasta la fecha más de 8,500 licencias electrónicas de conducir, y que, gracias a este do- cumento digital, los con- ductores pueden obtener su licencia de forma segu- ra y rápida. Al ser digital, no existe el riesgo de que el documento se deteriore o se extravíe como puede suceder con el documento físico, lo que también sig- nifica un ahorro, pues al ser virtual el costo es in- ferior a lo que actualmen- te cuesta el brevete físico.

El trámite de las licencias electrónicas de con- ducir en la Gerencia Re- gional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) es completamente gratui- ta. El único pago que se debe realizar por el dere- cho de emisión de licencia electrónica es de S/ 6.70 al código 1601 del Mi- nisterio de Transportes y Comunicaciones, en cual- quier agente del Banco de la Nación.

Para la atención al usuario que desee reco- ger su licencia física de conducir, realizar su trá- mite de licencia electró- nica u otra consulta, pue- den apersonarse a la sede central de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, ubicada en la Av. Micaela Bastidas N°480 Wanchaq, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Se recomienda llevar un documento de identidad válido para el recojo de la licencia.

