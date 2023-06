Cusco se ubica como la quinta región con mayores casos de trata de personas

Cusco se ubica como la quinta región con mayores ca- sos de trata de personas. En ese sentido y ante los aconte- cimientos suscitados en estos últimos meses en la región, acerca de desapariciones, homicidios, descuartizamien- tos, trata de personas y otros delitos de este tipo, estas si- tuaciones preocupan a la po- blación. Por ello, es necesario conocer de estos temas. En ese sentido, hablar del delito de personas es un tema que muchos desconocen, pero, ¿Qué es la trata de personas? Está modalidad operada por grupos criminales es conside- rada en el país como un deli- to contra la dignidad humana que afecta principalmente a las personas más vulnerables como las mujeres, niños, ni- ñas y adolescentes.

Es importante mencionar que, en este delito confluyen diversos factores de riesgo como la pobreza, inequidad, falta de oportunidades, des- igualdad de género, carencia de documentos de identidad, bajo nivel educativo, entre otros.

Según información obtenida del Instituto Nacional Peniten- ciario (INPE), a diciembre del 2022, la población interna por el delito de trata de personas totalizó 444 en todo el país; el 53,2% son adultos o adultas jóvenes de 30 a 44 años de edad, siendo el 84,8% de las presuntas víctimas mujeres y el 15,2% hombres.

Cabe precisar que, la ca- rencia de empleo y el cierre de negocios, en especial los vinculados con el turismo, han servido como terreno fértil para la aparición de falsas convocatorias de oportunida- des de trabajo en Cusco, que al final resultan ser la forma de operar de estos delincuen- tes. Además, las redes socia- les, vienen a ser la segunda modalidad con mayores cifras.

Por ello, es necesario pres- tar atención a las señales de alerta contra la trata de per- sonas, a continuación, señala- mos 10, que son consideradas las principales modalidades mediante las cuales operan las bandas criminales.

1. Sospeche de esas “opor- tunidades únicas” o de quien promete hacer realidad el sueño de viajar al exterior: Los delincuentes son expertos en detectar la necesidad más apremiante de una posible víctima.

2. Sueldo sorprendente, sospechasegura.:Aunquepa- rece obvio, la ambición logra nublar hasta el sentido común.

3. ¿Quién presta dinero fácil y sin garantías?: Los tratantes suelen ofrecer préstamos a las víctimas que no tienen dine- ro para los trámites de viaje, como pasaportes y visas.

4. ¡Fotos para hojas de vida en vestido de baño!: A un familiar le ofrecen un tra- bajo de niñera o de mesero. Y en la entrevista de trabajo les toman fotos del rostro y de cuerpo entero, e incluso a veces, con alguna excusa, les exigen fotos con poca ropa.

5. Contratos laborales en otro idioma: Los tratantes suelen engañar a sus víctimas, haciéndoles firmar con- tratos que luego les obligan a cumplir a la fuerza.

6. Empleo en países extra- ños: Una oferta laboral en un país lejano y no saber el idioma del país de destino es una forma de alejar aún más a sus víctimas cuando estén fuera del país.

7. Itinerarios con varias es- calas: Los tratantes organi- zan recorridos de viaje muy intrincados, con varias esca- las y traslados. Esto lo hacen para dificultar el seguimiento posterior de la víctima y para evadir controles migratorios en ciertos países.

8. Ojo con las discotecas y redes sociales: Los tratan- tes buscan a sus víctimas en ambientes propicios para sus ofertas; discotecas o lugares de encuentro de jóvenes son los preferidos, lo mismo su- cede con las redes sociales o páginas de búsqueda de pare- ja, que los delincuentes usan como fachada para la ‘pesca’ de víctimas.

9.Parejaporinternet:Hay una modalidad de trata de personas que se llama ‘Ma- trimonio Servil’. El victimario enamora a una mujer que co- noce por redes sociales o in- ternet. El hombre nunca viene a conocerla y ya está dispues- to a casarse. Cuando viajan son sometidas y esclavizadas por su pareja; aunque no es tan frecuente, el delito de ma- trimonio servil se presenta también en hombres.

10. Una llamada salvadora: Cuando detectamos alguna de estas inconsistencias hay que ‘reaccionar en cadena’. Hablar con otras personas del entor- no para conformar una cade- na de protección alrededor de la víctima; e segundo paso es informarse.

Para denunciar, la población tiene dos opciones: hacerlo por vía telefónica llamando a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul- nerables (MIMP) o llamando a la línea 1818 del Ministerio del Interior (Mininter). La otra opción es hacerlo presencial- mente en la comisaría o Fisca- lía más cercana.

Según el Código Penal peruano, la pena por trata de personas puede variar entre un mí- nimo de 8 y hasta más de 25 años de pena privativa de libertad, según agravantes.

