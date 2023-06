Posted on

El cuarto y quinto día de la feria causaron mayor expectativa en la población

El cuarto y quinto día de la Expo Cusco Huancaro, se vivió en medio de diversas activida- des artístico culturales de las Provincias de Anta y Canas así como, diversos concursos de: Hilado y teñido ancestral, gas- tronomía típica regional, apicul- tura, cultivo de papas nativas y actividades de juzgamiento de ganado ovino, vacuno, camé- lidos sudamericanos, animales menores en sus diversas razas y tipos provenientes de las distin- tas provincias de la región, así como, del departamento vecino de Puno y Arequipa.

Tal como estaba programado, la delegaciones de la población Anteña y Caneña, encabezadas por sus Burgomaestres y acom- pañados de los alcaldes distri- tales, consejeros regionales, regidores y población en gene- ral, fueron recibidos por la Vice Gobernadora Regional del Cus- co, Nohely Loaiza Livano en el campo ferial de Huancaro, para junto a la comisión organizado- ra ser testigos de la destacada participación de los producto- res, agrícolas, ganaderos, arte- sanos, así como, mostraron lo mejor de su gastronomía, y el potencial turístico que poseen ambas provincias con sus res- pectivos distritos.

Por potro lado de forma simul- tanea se vive en el campo ferial los diversos concursos de: Hi- lado y teñido ancestral, cultivo de papas nativas, gastronomía regional donde se valora la pre- sentación, el conocimiento, el sabor, la innovación, entre otros detalles que los productores de las 13 provincias de la región vienen demostrando a los jura- dos calificadores en cada uno de los concursos.

Así mismo, a diario se vie- ne realizando el juzgamiento de los diversos ganados en las especies de vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos (Al- pacas, llamas, Huanacos, etc) y animales menores como cuyes, calificación que será presentada al finalizar la feria, en el even- to de clausura de la Expo Cusco Huancaro.

Cabe resaltar que en la acti- vidad de presentación artístico culturales de las provincias los Alcaldes resaltaron el nivel de organización que viene desarro- llando el Gobierno Regional Cus- co y la Comisión Organizadora de la Expo Cusco Huancaro, por revalorar la producción agrícola, ganadera de las provincias, así como las diversas costumbres ancestrales, culturales que se viven en cada una de las mis- mas y de esta manera apoyar a la diaria reactivación económica que se intensifica en la feria.

Por su parte la Vice Goberna- dora Regional, renovó el com- promiso de la gestión regional para seguir trabajando en bene- ficio de cada una de las provin- cias y buscando el bienestar de la población cusqueña.

Cabe destacar que, el público en general podrá disfrutar de la Expo Cusco Huancaro, de Lunes a Jueves de forma gratuita in- gresando hasta el medio día al local del campo ferial y las en- tradas pasado el medio día son totalmente accesibles: Adultos: 12 Soles, Niños de 10 a 14 años y niños menores de 10 años no pagan.

Source: RPP