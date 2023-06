Posted on

Más de la mitad del presupuesto que maneja el Gobierno Regional del Cusco es destinada para el pago de los trabajadores

La mayor parte del presu- puesto que maneja el Gobier- no Regional del Cusco se va al pago de trabajadores, la car- ga laboral representa más de la mitad del presupuesto que maneja esta institución anual- mente. En ese entender, solo el 40% del restante estaría destinada para la realización de las obras correspondientes y el trabajo en pro y beneficio de la población cusqueña, esta sería la respuesta a la inope- ratividad.

Víctor Samaniego, Gerente General del Gobierno Regional del Cusco indicó que el 60% aproximadamente del presu- puesto del Gobierno Regional se va para el pago del perso- nal, sin embargo, es un por- centaje normal que siempre se ha dado y que este porcentaje es el que se estuvo arrastran- do de años anteriores, debido que eso es lo que realmente es la composición de la estructura del presupuesto de este Go- bierno Regional.

Todas las gestiones ante- riores que han pasado por el Gobierno Regional han dejado una Cuota importante de tra- bajadores que se van suman- do poco a poco y engrosando la cantidad de servidores que tienen que ser remunerados con presupuesto de esta insti- tución.

Asimismo, el gerente co- mentó que actualmente el Go- bierno Regional tiene más de 430 trabajadores, lo cual ven- dría a ser una carga bien fuer- te que estarían afrontando, y estos trabajadores son los que han alcanzado un nivel de de- rechos y por ende ser respeta- dos. A pesar de esa carga la- boral que no se detiene y crece constantemente se siguen rea- lizando concursos para contratar a más trabajadores.

Los sectores a los que mayor presupuesto se destina para el pago de trabajadores son al sector de educación y salud y resto es para los otros ser- vidores que se encuentran en obras, cabe redundar 60% de presupuesto al pago del perso- nal. El gerente también señalo que el 2700 millones de soles que tienen presupuesto que de ahí se va para el pago de los profesores y pagos del perso- nal de salud y otros para las obras que ejecutan.

La entrada El 60% del presupuesto del Gobierno Regional se va para el pago de los trabajadores se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP