La manifestación que tiene como fecha el 19 de julio concentrará a organizaciones de las 13 provincias de la región.

Este sábado se llevó a cabo una reunión que contó con la participación de las 13 provincias de la región del Cusco. En di- cha reunión se tomaron acuerdos acerca de par- ticipar en la tercera toma de la capital, Lima, a fin de exclamar la protesta social por parte de di- versas organizaciones en toda la región.

Walter Torres, presiden- te de la (Fartac), dio a conocer que esta tercera toma se llevará a cabo el próximo 19 de julio. De otro lado, indicó también queel1y2delmismo mes se tendrán dos pri- meras reuniones con la finalidad de terminar de consensuar los pedidos que se van a realizar. Asi- mismo, el 23 y 24 de julio se realizará una reunión en Puno, para tener una conversación con los diri- gentes del lugar.

Además, ante el anun- cio de la presidenta Dina Boluarte, acerca de que ella se quedaría hasta el 2026 en la presidencia, el representante exclamó el desacuerdo que tienen. ‘Estamos en contra de la bicameralidad, la agenda nacional es el adelanto de elecciones para el 2024, el poder ejecutivo se tiene que ir, por lo que seguire- mos exigiendo la apertura de una asamblea consti- tuyente mediante un re- feréndum’ indicó.

No obstante, es de co- nocimiento que las pro- testas efectuadas el año pasado e inicios de este año, generaron graves

consecuencias para la sociedad y causaron la muerte de más de 73 peruanos. En ese senti- do, una de los mensajes emitidos por la actual presidenta, fue,»Cuántos muertos más quieren» haciendo alusión a que ya no haya más protestas en el país. Frente a ello, el representante mencio- na que para la medida de fuerza que se realizará en Lima, preveen de que se tome represalias, sin em- bargo, refirió que las per- sonas que viajen lo harán por voluntad propia. ‘La persona que va viajar a luchar, puede regresar o morir, sin embargo, es justo que reclamemos por nuestros derechos y de- fendamos a nuestra pa- tria, no tenemos miedo a as represalias» refirió. Finalmente, informó que esta tercera toma de Lima, además de contar con la participación de organi- zaciones de las provincias 13 de la región del Cusco, como la Fartac, Federación de campesinos, Junta de usuarios, transportistas, entre otras, tendrá tam- bién la contribución de la población de otras regio- nes del país, así como de Lima norte, sur y centro.

