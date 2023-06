Recinto religioso fue declarado en emergencia el 2014

Bajo el lema ‘Todos podemos construir la casa del Señor de Qoyllur Riti’, el Consejo de Na­ciones Peregrinas a la sagrada imagen, iniciará una campaña de solidaridad para la edificación del santuario, cambio del altar mayor y la ejecución del atrio principal en solo dos años.

Willigton Callañaupa Quispe, presidente de esta organización que alberga a ocho naciones peregrinas Paucartambo, Quis­picanchi, Canchis, Acomayo, Pa­ruro, Anta, Urubamba y Tahuan­tinsuyo, confirmó esta “titánica” cruzada por la casa de Dios, al contar con la licencia de cons­trucción y aprobación del Minis­terio de Cultura (Mincul).

Después de la declaratoria en emergencia el 2014, el Consejo de Naciones tocó muchas puer­tas de instituciones públicas para que se solidaricen con el recinto religioso y de esa ma­nera salvaguardar la integridad personal de casi el millón de fieles que visitan anualmente al Señor de Qoyllur Riti.

Según señaló, el problema se­ría presupuestal, incluso desde la elaboración del expediente técnico, hecho que incomodó a la organización y decidió em­prender la cruzada solidaria después de la pandemia por el covid-19.

Los daños y soluciones

Para llevar adelante el proyec­to y la obra, Callañaupa Quispe, sostiene que se han evidencia­do desniveles en la estructura del templo, grietas de hasta 25 centímetros, el techo presenta goteras durante la época de llu­vias, la descomposición del ma­deramen del altar, el atrio donde se desarrollan las misas está en riesgo.

Ante ello, afirma que el techo contará con una nueva infraes­tructura metálica y cubierta de un material sofisticado que será trasladado desde España, más ya no llevará calamina “tendrá más durabilidad y afectará me­nos el calentamiento global”, dijo.

El piso que actualmente es de mayólica y que provocó muchos accidentes, será cambiado por lajas de piedra, la torre también lucirá lajas de piedra traídas desde “Rumicolca” (ya no será con sillar) como el piso delante­ro utilizado para los danzarines, una adecuada iluminación y fi­nalmente un adecuado atrio.

La intervención a este recinto comenzará el 3 de julio, el per­sonal profesional que será con­tratado priorizará en una prime­ra etapa el atrio y el muro de contención, y en una segunda etapa la torre, los pisos y el al­tar.

La campaña y telemaratones

El presupuesto, según estima el presidente del Consejo de Na­ciones, será de tres millones y medio, que espera recaudar con el apoyo de ocho “limosneros” que se desplazarán durante la próxima festividad que comien­za del 4 al 7 de junio en los sec­tores “cruzpata”, “mamachapa­ta”, “pucllanapata”, “Unupata”, el atrio principal y “yanapata”.

No obstante, desde agosto emprenderán telemaratones a nivel del Cusco, nacional y pro­bablemente internacional “este dinero no se puede tocar para los gastos administrativos de la hermandad, será netamente para la construcción”, resaltó al sostener que setiembre, a más tardar se entregaría la primera etapa.

En este punto el presidente del Consejo de Naciones, seña­ló que no contarán con dinero del sector público debido a que las reuniones sostenidas fueron infructuosas “nosotros no que­remos contar con el dinero del Gobierno Regional del Cusco y gobierno locales, yo ya me senté con el gobernador (Werner Sal­cedo) y se ha negado rotunda­mente al señalar que no hay una ley que les ampara a ellos para hacer proyectos de esa enverga­dura en el santuario”, subrayó.

Muy aparte de la recaudación para el presupuesto que deman­dará la construcción del templo, habrá una comisión de personas que recibirá también el apoyo de materiales de construcción consistentes en cemento, fie­rros entre otros, de acuerdo al requerimiento “invoca a los her­manos católicos que es momen­to de ponernos la mano al pe­cho y mejorar la casa de Dios”, agregó.

Callañaupa Quispe está con­vencido que lograrán esta haza­ña obviando el apoyo del sector público y las gestiones buro­cráticas, que, lamentablemente son lentas con un recinto que cada vez es más visitado por cusqueños, visitantes naciona­les y extranjeros que vienen de Chile, Bolivia y Argentina.

“Invoco a los integrantes de las ocho naciones y a todos los fieles que quizá no se han ente­rado de la intervención al tem­plo, a que nos solidaricemos, apoyemos en esta campaña”, fi­nalizó el presidente del Consejo de Naciones, entusiasmado por el gran reto.

La entrada Anuncian cruzada solidaria para intervenir el templo del Señor de Qoyllur Riti se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP