Edgar Quispe Palomino ha sido dado de alta luego de cuatro meses; sin embargo, aún tiene bali­nes dentro del cuerpo. Las lesiones le dejaron secuelas de por vida

La violenta represión po­licial que se vivió en Perú dejó numerosas víctimas mortales y heridos. Uno de estos es Edgar Quispe Pa­lomino (25), quien declara haber sido disparado por agentes de la Policía Nacio­nal del Perú (PNP) en me­dio de los enfrentamientos en Cusco entre los agentes del orden y los manifes­tantes que protestaban en contra del Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El joven de 25 años de edad fue internado en el hospital Antonio Lorena de Cusco y debido a la gravedad de sus heridas lo trasladaron al hospital 2 de Mayo, ubicado en Lima. Allí permaneció cuatro meses. La ráfaga de perdigones le perforó el cuerpo y le dejó serias lesiones, por lo que tuvo que ser operado tres ve­ces. En una de las inter­venciones, le retiraron una parte del intestino.

‘Yo no participaba de las protestas. Caminaba al lado de la Policía cuan­do me dispararon y perdí el conocimiento’, contó la víctima. Luego de cuatro largos meses, Quispe Pa­lomino ha sido dado de alta; sin embargo, aún tiene cinco perdigones en el cuerpo que no le han sido retirados.

‘Tengo cinco perdigones en el cuerpo. La herida no ha cerrado. Para mí es un trauma. Mi intestino se ha reducido, ya no podré consumir muchos alimen­tos de por vida’, comentó el sobreviviente.

Edgar quiere recupe­rarse para seguir con sus proyectos de vida como continuar con sus estu­dios de operador de ma­quinarias para así ayudar económicamente a sus padres, que se dedican a la agricultura. Sabe que su recuperación será difí­cil y que no volverá a ser el mismo de antes. ‘Quie­ro que se investigue y se haga justicia por todo lo que me ha pasado y por los que están en la mis­ma situación’, sentenció. El 81% de los perua­nos considera que sí hubo violación de los derechos humanos durante la re­presión policial contra manifestantes durante las protestas que exigían la renuncia de la presi­denta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Ello, de acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Pe­ruanos (IEP) para el Dia­rio La República.

La ciudadanía cree que se han afectado derechos fundamentales desde que iniciaron las protestas el pasado 7 de diciembre, luego del fallido intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Cas­tillo. A la fecha, según la Defensoría del Pueblo, el saldo es de 67 fallecidos.

Asimismo, el 71% de la población menciona que en nuestro país los derechos básicos se respetan poco o nada. El 72% precisa que el derecho a la protesta está poco o nada garantizado, mientras que el 69% señala que las garantías al derecho a la libertad de expresión son poco o nada respetadas.

