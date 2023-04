Posted on

Ni la Fiscalía ni policía atendió llamado de la Contraloría para constatar que el dinero se encontraba en vivienda y además se incautó CPU

En la Municipalidad Provincial de Canchis se detectó que la responsable de la caja chica del rubro 09, recursos directamente recaudados, te­nía el dinero en su domicilio, la suma de S/. 10 mil soles; hecho detectado por personal de Con­traloría en la visita de control efectuada del 31 de marzo al 04 de abril del 2023.

Según el baucher Nro. 0023000003 del Banco de la Nación, la responsable de la caja chica, Pa­mela Colque, retiro la suma de S/. 10 mil soles, para el fondo fijo de la caja chica, esto el 14 de febrero del presente año.

El personal de Contraloría al solicitarle la docu­mentación sobre el manejo de esos fondos, en­contró varias contradicciones de parte de la ser­vidora edil; señaló que el dinero estaba en la caja fuerte, luego refirió que estos fondos no estaban ahí; se procedió a abrir la caja fuerte en presen­cia de los representantes de la municipalidad y no se encontró el dinero.

Se levantó el acta respectiva, se comunicó a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Canchis, y la servidora edil señaló que el dinero se encontraba en su domicilio, desde el retiro del banco, es decir 46 días en su poder.

Inacción de la fiscalía y policía

El personal de la Contraloría llamó (vía telefó­nica), al representante de la Fiscalía y a los inte­grantes de la policía de la comisaría de Rosaspata para acudir al domicilio de la responsable de la caja chica, pero no hubo respuesta.

Los contralores y funcionarios de la municipa­lidad constataron en el domicilio de la servidora, previa su autorización, un total de 64 billetes de S/. 100 soles, y 72 billetes de S/. 50 soles, ha­ciendo un total de S/. 10 mil soles.

Descargos

Ante esta situación irregular la servidora argu­mentó que; “(…), la oficina donde labora es inse­gura y temía que dicho dinero sea sustraído por alguna persona, por lo que prefirió cautelar dicho dinero en su domicilio (…)”, se lee en el informe de Contraloría Nro. 007-2023-OCI/0384-SVC.

Así también, la encargada de caja chica infor­mó que dos funcionarios solicitaron fondos, para algunos pagos, pero estos pedidos no fueron aten­didos; en su defensa señaló: “(…), pensó que era únicamente para los gastos menores realizados por la gerencia Municipal y Alcaldía; por lo que durante el tiempo que contaba con el dinero, no facilitó dinero alguno a ningún funcionario no ser­vidor (…)”.

Incautación

Se detectó ‘actitudes anormales y sospechosas’ por parte de la responsable del fondo fijo de caja chica, como son comunicaciones por WhatsApp con diversas personas, por tal motivo el personal de Contraloría incautó el CPU de la citada traba­jadora.

Designación

La designación de la responsable de los fondos fijos de caja chica del rubro 09, recursos direc­tamente recaudados, fue realizado sin contar con la propuesta del área pertinente y sin el sustento respectivo, afectando el principio de autoridad, le­galidad y el correcto funcionamiento de la función pública.

El 13 de enero de 2023, el gerente municipal me­diante el memorándum Nro. 005-2023-GM»PC1, pese a no ser parte de sus funciones, propuso al gerente de Administración y Finanzas, la designa­ción de la responsable de fondo fijo de la caja chica del rubro 09. (CUSCODATOS)

