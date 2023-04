Autoridad dijo que su gestión no bajará los brazos en su lucha frontal contra los antros del vicio y la perdición que quieren amedrentar a los funcionarios con denuncias

Cumpliendo con el com­promiso de restaurar el principio de autoridad im­plementando el plan de recuperación del centro histórico, en los 100 días de gestión, el alcalde del Cusco, Gral. Luis Beltrán Pantoja Calvo, en la pla­za mayor, presentó a la ciudadanía, al nuevo con­tingente de efectivos de serenazgo y policía muni­cipal que se encargará de reforzar el orden y la se­guridad ciudadana.

‘Estamos poniendo a disposición de nuestro pueblo, 90 efectivos el día de hoy, 50 de serenazgo y 40 de la policía municipal; luego de hacer un esfuerzo en el tema de presupues­to, ellos han sido califica­dos mediante un proceso de contratación CAS, y van a seguir siendo evaluados como corresponde para que le brinden el servi­cio de calidad a nuestro pueblo, un trato amable, amigable, no queremos personal del estado que ni siquiera saluda o que no trata con respeto a las personas, eso tiene que cambiar porque el turista y el ciudadano necesitan respeto, buen trato, un saludo con una sonrisa, y que sean orientados co­rrectamente’ discursó el Gral. Luis Beltrán Pantoja Calvo.

La autoridad provincial informó que también se puso a disposición, una flota de camionetas que estuvieron inoperativas desde hace mucho tiem­po atrás por falta de per­sonal; del mismo modo, anunció una segunda con­tratación de más efectivos de seguridad ciudadana en las próximas semanas que se denominará “El Batallón Pachacútec” y estará com­puesto por licenciados del ejército peruano. “vamos a incorporar más efec­tivos, el batallón Pacha­cútec, serán 200 efectivos del cuartel, en un par de meses serán incorporados a la seguridad ciudadana también” añadió.

Sobre la clausura de los locales nocturnos ilegales en el centro histórico, el burgomaestre provincial fue enfático en señalar que una de las prioridades de la gestión es lograr una ciudad segura y respetuo­sa de las normas, por lo que se verá la posibilidad de declarar en emergencia algunas calles donde están ubicados la mayor canti­dad de locales nocturnos. Asimismo, dio a conocer sobre unas denuncias que habría recibido él y sus funcionarios, por cerrar los locales nocturnos que fun­cionan fuera de la ley.

Nos están llegando de­nuncias, vamos a hacerlo público también, quie­ren atarantar, amedren­tar, porque queremos ce­rrar esos lugares que son los antros del vicio y la perdición, donde le ven­den licores a menores de edad; creen que por una denuncia vamos a bajar la cabeza, al contrario, necesitamos declarar en emergencia esas tres ca­lles, hemos sido elegidos para instaurar el principio de autoridad y queremos también pedirle a la po­blación que nos apoye, no queremos que hagan lo que les da la gana, no queremos lugares que fun­cionen si no tienen la auto­rización correspondiente, no queremos lugares que funcionen hasta las 6 de la mañana, en ningún lugar del mundo pasa eso’ finali­zó Pantoja Calvo.

La entrada Alcalde del Cusco puso a disposición de la población 90 efec­tivos de seguridad ciudadana se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



