El gerente general de CPI, Omar Castro, señaló este viernes que el cam­bio de la Constitución Po­lítica o el establecer una Asamblea Constituyente no es lo prioritario para la población de acuerdo a los últimos resultados de su encuesta publicada el 30 de enero.

En Ampliación de Noti­cias, Omar Castro recor­dó que, según el reciente estudio, el 33.3 % de la población solicitaba la re­nuncia de la presidenta Dina Boluarte; un 11 %, el cambio de Constitución Política; un 8.1 %, convo­car a nuevas elecciones generales; y un 1.7 %, la Asamblea Constituyente.

«En nuestros resulta­dos el cambio de la Cons­titución o el establer o instaurar una asamblea constituyente no es hoy para el país lo prioritario cuando nosotros lo hemos preguntado», afirmó.

Omar Castro consideró que algunos congresistas hacen interpretaciones «de manera mucho más interesada» de la necesi­dad de un cambio de la Constitución Política para solucionar la crisis en el país.

«Particularmente sien­to que hay que hacer re­formas constitucionales, pero después de un de­bate técnico sobre cier­tas materias. El esperar que en estos momentos de crisis política del país se hable de una nece­sidad, una prioridad en establecer una asamblea constituyente o reformas constitucionales no es lo prioritario hoy para la po­blación, no sale en nues­tros resultados y esto se origina a que existen otras carencias que re­quieren unas decisiones mucho más claras de par­te del Ejecutivo y Legisla­tivo que no está sintiendo la población», insistió.

Capítulo económico de la Constitución

De otro lado, Omar Cas­tro indicó que de acuerdo a estudios privados y no difundidos podría atrever­se a señalar que la pobla­ción no tiene muy claro los términos económicos que establece la Constitu­ción Política. Por tal moti­vo, planteó que una refor­ma constitucional debería empezar por educar a la población sobre lo que contiene la carta magna.

«No quiero llegar al ex­tremo de decir que las personas no leen la con­situción o no la conocen. Eso no quiero decirlo. Pero sí nos queda claro es que hay mucha gente que no entiende a qué se refiere el capítulo económico de nuestra Constitución. La mayoría de personas sue­le repetir de alguna ma­nera las interpretaciones que dan las agrupaciones políticas, dependiendo de su posición ideológica, respecto al capítulo eco­nómico de la Constitución y suele atacarse también por esta», dijo.

