El New York Times y The Economist lanzan dos golpes brutales: que el gobierno peruano no tiene las pruebas que alega y que nuestro país ya no califica como democracia.

MIENTRAS TANTO: Ahora la policía dice que una lacrimógena no es un objeto duro y contundente. Probamos lo contrario. ADEMÁS: Los nombramientos cuestionables del gobierno de Boluarte que andan pasando piola.

Y… Bienvenidos al lanzamiento de Encerroners.Club, la nueva forma de apoyar emprendimientos peruanos. Con el apoyo de TKambio y Niubox.

****

¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? Entra a http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros grupos exclusivos de Telegram y WhatsApp.

También puedes UNIRTE a esta comunidad de YouTube aquí

https://www.youtube.com/channel/UCP0A…

****

¿Quieres que tu emprendimiento sea mencionado en La Encerrona? Regístrate aquí para postular: https://encerroners.club Y también podrás ser evaluado para ser parte de los Beneficios TKambio.

****

Visita a Tkambio en sus redes sociales:

Web: https://bit.ly/tkambio

Instagram: https://bit.ly/tkambio_ig

Facebook: https://bit.ly/tkambio_fb

Y obtén el mejor tipo de cambio de verdad.

La entrada YA NO SOMOS UNA DEMOCRACIA: el informe de The Economist #LaEncerrona se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP