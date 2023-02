Maxwell Caio, asesor legal de Cusco FC, conversó con ‘Exitosa Deportes’ y clarificó el panorama respecto al partido ante Sport Huancayo, programado para el viernes a las 3:30 p.m.

A menos de un día para que se dispute el partido entre Cusco FC y Sport Huancayo, el cual dará el inicio a la Liga 1 2023, todavía no existe la se­guridad de que el cuadro cusqueño se presente al estadio Inca Garcilaso de la Vega. Son varias las razones, sin embargo, el asesor legal del club, Maxwell Caio, explicó que respetarán lo establecido por la Prefectura Regional de Cusco hace unos días.

En diálogo con ‘Exitosa Deportes’, Caio recalcó que, si bien el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otálora, manifes­tó el último miércoles que quedaron establecidas las garantías para el normal desarrollo de la fecha 3 del Torneo Apertura, en Cusco todavía no han le­vantado la declaratoria de emergencia que recién culmina el próximo 15 de febrero. Por tal motivo, el cuadro cusqueño respeta­rá dicha documentación.

“La realidad en este mo­mento es que no ha varia­do la negativa, respecto a la viabilidad del partido, independientemente de la postura del premier. Ante la consulta respectiva, hoy no hay un cambio respec­to a la documentación. Se mantiene la condición actual: no existe la viabi­lidad de que el partido se pueda desarrollar”, señaló Maxwell Caio.

De esta manera, más allá de la postura de Cus­co FC sobre los derechos de transmisión del cam­peonato, la decisión de no jugar mañana la tomaron a partir de que no existe la viabilidad para que se desarrolle el partido ante Sport Huancayo. “No hay ninguna modificación, nuestro pronunciamiento está en esa línea. Mien­tras no exista el cambio de la postura de las auto­ridades en esta línea, no­sotros, respetuosos como corresponde, no podemos dar una decisión distinta a la que ya se ha conocido de manera pública”, recal­có el asesor legal.

Cusco FC canceló su entrenamiento

La situación convulsa que vive el Perú, agrava­da por el complejo con­texto sociopolítico que existe a lo largo y ancho del país, ha trastocado al fútbol. Este jueves, cuan­do el plantel de Cusco FC se dirigía a su Centro de Alto Rendimiento para su entrenamiento correspon­diente, un grupo de ma­nifestantes les impidieron el paso. Por tal motivo, el club se vio en la obli­gación de suspender su práctica de hoy.

Horas después el cua­dro imperial emitió un comunicado en sus redes sociales comentado lo sucedido: “Debido a los bloqueos en las vías de la ciudad, las manifestacio­nes y con el objetivo de salvaguardar la integridad de nuestro plantel de fut­bolistas, equipo técnico, médico y más; el entreno programado para hoy jue­ves 2 de febrero fue can­celado. Cusco FC lamen­ta la situación que vive nuestra ciudad, hacemos un llamado a la calma y a la paz”, se lee en dicho comunicado.

Cienciano firme en su posición

Según información a la que tuvimos acceso y hasta el cierre de esta edición, estaba confirma­do que Cienciano no via­jaría a Cajamarca para su duelo ante el UTC de este sábado a las 3:30 PM.

Se sabe también que durante el día se reunie­ron los clubes oposito­res a la FPF y no habrían llegado a un acuerdo en conjunto, por lo que hay clubes que, si se presen­tarán en el inicio de la Liga 1, se complica la si­tuación de Cienciano.

La entrada Cusco FC sobre su debut en la Liga 1: “No existe viabilidad de que se pueda desarrollar” se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP