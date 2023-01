Posted on

Era trasladado desde el distrito de Lucre – Quispicanchi, por cólicos que tenía, pero bloqueo en sector de Oropesa demoró su llegada y murió en el camino

Otra vez, un menor pierde la vida debido al boqueo de carre­teras en el país. Un bebé de un año y ocho meses se dirigía el último martes al Hospital Regional por un fuerte cólico estomacal; sin embargo, no logró pasar por el bloqueo de vías en el distrito de Oropesa, en Cusco, y murió en la carretera.

El director del Hospital Regional del Cusco, José Pinares, infor­mó que el pequeño fue llevado de emergencia desde el distrito de Lucre, en la provincia de Quispicanchi, hasta el nosocomio men­cionado; pero llegó sin signos vitales hasta el centro de Salud de San Jerónimo, ubicado en el sur de la ciudad.

El menor viajaba dentro de un vehículo particular con su madre y pese a la emergencia, las manifestaciones frenaron el viaje, imposibilitando la atención médica.

‘Ayer fue trasladado al hospital por cólicos intensos, pero no le permitieron el pase a fallecido en Oropesa no ha recibido atención adecuada. No podemos impedir el paso, sobre todo, si es de vida o muerte para el paciente’, dijo la autoridad.

De acuerdo a información de la policía de la comisaría de San Jerónimo, que constató el fallecimiento del menor de iniciales Y.O.H de 1 año y 9 meses, manifestaron que era trasladado por presentar infección estomacal. La madre del menor Berta Huanca (35), contó a la policía que cuando se trasladaban en un carro particular, tuvieron dificultad en el traslado de su hijo, puesto que los manifestantes de la localidad de Oropesa les impidieron el paso, lo que imposibilitó la atención del menor a tiempo, que llegó sin vida al centro de salud.

La entrada Bebé de 1 año muere al no poder llegar de emergencia a hospital Regional por bloqueo de vías <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP