Emb. Ashok Sajjanhar

Introducción

India asumió la Presidencia del G20 (el Grupo de los 20 países que comprende 19 grandes economías y la Unión Europea) para 2023 de manos de Indonesia el 1 de diciembre de 2022. Al aceptar esta responsabilidad, el Primer Ministro Narendra Modi dijo que la presidencia india del G20 será «inclusiva, ambiciosa, decisiva y orientada a la acción».

La asunción de la presidencia del G20 por parte de India ha señalado de manera decisiva su emergencia como actor significativo en la escena mundial. Mientras que a la mayoría de los países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, les ha resultado difícil manejar con eficacia los desafíos planteados por la pandemia del Covid-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, India, gracias a su audaz liderazgo y a sus políticas prudentes, ha sido capaz de sortear con éxito los vientos en contra con los que se ha encontrado en los últimos tres años.

Qué es el G20?

El G20 es un foro internacional que representa a las mayores economías del mundo, tanto industrializadas como en desarrollo. Su mandato principal es abordar los principales retos relacionados con la economía mundial, las cuestiones de desarrollo y la arquitectura financiera, como la estabilidad financiera internacional, la mitigación del cambio climático, el desarrollo sostenible, etc.

En conjunto, los miembros del G-20 representan el 85% del producto bruto mundial, el 75% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial.

Dado que el G-20 es un foro, sus acuerdos o decisiones no son jurídicamente vinculantes, pero influyen en las políticas de los países y en la cooperación mundial.

El Escenario

La Cumbre del G20 celebrada en Bali en noviembre de 2022 tuvo lugar en un momento especialmente difícil e incierto para la política y la economía internacionales.

El mundo se ha visto sometido a una enorme inestabilidad y volatilidad en los últimos 3 años debido, entre otras cosas, a la pandemia del Covid-19. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido implicaciones globales a través de la alta inflación, la escasez de alimentos, fertilizantes y energía, deudas insostenibles, interrupciones en la cadena de suministro y más. Además, los retos del cambio climático, el terrorismo, la proliferación nuclear, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros siguen inquietando a la economía y la comunidad mundiales. En estas circunstancias, se ha confiado a la India la responsabilidad de dirigir las actividades del G20.

La Cumbre

India se erigió en «líder, proveedora de soluciones y constructora de consenso» en la Cumbre de Bali. La sombra del conflicto entre Rusia y Ucrania se cernió sobre las deliberaciones previas a la Cumbre. No fue posible llegar a un lenguaje mutuamente aceptable sobre el conflicto en varias de las reuniones del G20 que precedieron a la Cumbre. India fue capaz de actuar como puente entre las partes enfrentadas en este asunto. Se alcanzó una solución de compromiso que reiteraba la afirmación del primer ministro Modi al presidente ruso Vladimir Putin en Samarcanda, al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, de que «hoy no es una época de guerra» y que la solución al conflicto debía encontrarse mediante «el diálogo y la diplomacia».

La Declaración, un documento de 19 páginas, abordaba con bastante detalle los principales retos a los que se enfrentan la economía y el sistema financiero mundiales.

En su intervención en la primera sesión sobre Energía y Seguridad Alimentaria, el Primer Ministro Modi afirmó claramente que las Naciones Unidas no habían logrado resolver los retos políticos y económicos que afligen al mundo. La importancia del G20 ha aumentado debido al fracaso de las organizaciones multilaterales. El primer ministro Modi exhortó a los países a crear un nuevo orden mundial, como se hizo tras la Segunda Guerra Mundial.

Al hablar de la necesidad de hacer que la conectividad digital sea verdaderamente inclusiva, el Primer Ministro Modi afirmó que «la transformación digital es el cambio más notable de nuestra era. El uso adecuado de las tecnologías digitales puede convertirse en un multiplicador de fuerzas en la lucha mundial contra la pobreza, que dura ya décadas. Las soluciones digitales también pueden ser útiles en la lucha contra el cambio climático». El Primer Ministro Modi afirmó que la experiencia de India en los últimos años ha demostrado que si la arquitectura digital se hace «inclusiva», puede provocar una transformación socioeconómica. Declaró que el principio de «Datos para el desarrollo» será parte integrante del tema general de la Presidencia india «Una Tierra, una familia, un futuro». En su defensa del crecimiento sostenible, el Primer Ministro Modi afirmó que la campaña LiFE, «Lifestyle for Environment», puede contribuir en gran medida a ello. Animó a la comunidad internacional a hacer del estilo de vida sostenible un movimiento de masas.

Presidencia de la India

Durante su Presidencia, la India aspirará a obtener resultados en ámbitos de interés fundamental, como la integración de la agenda climática y de desarrollo, la aceleración de los avances hacia la consecución del mandato de los ODS 2030, el fomento de la cooperación al desarrollo, el apoyo a los pequeños agricultores y a los agricultores marginales, la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, la resolución de las carencias mundiales de cualificaciones, el empoderamiento de la mujer, la promoción de la economía azul y la sostenibilidad costera, las soluciones sanitarias digitales, el hidrógeno verde y el aprendizaje facilitado por la tecnología.

India se puso manos a la obra al asumir la Presidencia del G20. Incluso antes de asumir el cargo, India organizó una reunión informativa especial para los enviados del G20 y los países invitados y Organizaciones Internacionales en las Islas Andaman y Nicobar el 26 de noviembre de 2022. Comenzando con la primera reunión Sherpa de 4 días en Udaipur el 4 de diciembre de 2022, India ya ha organizado varias reuniones sustantivas, incluyendo la primera Reunión de Diputados de Finanzas y Bancos Centrales en Bengaluru; la primera Reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 en Mumbai; la primera Asociación Global para la Inclusión Financiera en Calcuta, y varias más.

India también ha surgido como una voz fuerte y clara del Sur global. En varios países pequeños persiste la sensación de que sus preocupaciones y problemas no reciben la atención que merecen. En una notable iniciativa pionera, India organizó la Cumbre virtual «La Voz del Sur Global para el Desarrollo Centrado en el Ser Humano» los días 12 y 13 de enero de 2023. El tema de la Cumbre fue «Unidad de voz, unidad de propósito». La Cumbre reunió a 125 países del Sur global para compartir sus perspectivas y prioridades en una plataforma común sobre toda una serie de cuestiones. La Cumbre, como demuestran las cifras, recibió una fuerte y positiva respuesta en todo el mundo. Esta iniciativa se inspiró en la visión del Primer Ministro Modi de «Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas» (el apoyo de todos, el desarrollo para todos, la confianza de todos con el esfuerzo de todos), y también se sustentó en la filosofía india de Vasudhaiva Kutumbakam (El mundo es Una Familia). La Cumbre fue una plataforma para intercambiar ideas y soluciones, y para unir en una sola voz y propósito los temas de interés y las prioridades del Sur Global.

En su discurso de apertura, el Primer Ministro Modi declaró que la voz del Sur Global será la voz de India y que las prioridades de los países en desarrollo serán las prioridades de India. El Primer Ministro Modi hizo un llamamiento a las 4R: «Responder, Reconocer, Respetar y Reformar» en el contexto de las diversas prioridades del mundo en desarrollo. El Primer Ministro también anunció una serie de nuevas iniciativas de India. Entre ellas se incluyen: AarogyaMaitri, por la que se proporcionarán suministros médicos esenciales a cualquier país en desarrollo afectado por catástrofes naturales o crisis humanitarias; el Centro de Excelencia del Sur Global para la investigación de soluciones de desarrollo que se aplicarán en todo el mundo; la Iniciativa de Ciencia y Tecnología del Sur Global para compartir conocimientos en áreas como la tecnología espacial y la energía nuclear; el Foro de Jóvenes Diplomáticos del Sur Global; y las Becas del Sur Global.

Al asumir la Presidencia, el Primer Ministro Modi dijo que las prioridades de India en el G20 se definirían en consulta no sólo con los socios del G20, sino también con nuestros compañeros de viaje en el Sur Global, cuya voz a menudo no se escucha. Esta Cumbre fue una oportunidad para que los países que no forman parte del proceso del G20 compartieran sus ideas, preocupaciones, aspiraciones y expectativas. Varios países en desarrollo como Bangladesh, Egipto, Mauricio, Nigeria, Omán y los EAU también han sido invitados como «países invitados» por India a la Cumbre del G20 de septiembre de este año.

Conclusión

Al aceptar la Presidencia del G20, el Primer Ministro Modi declaró que India organizará más de 200 reuniones del G20 en 55 ciudades diferentes sobre 35 temas distintos en todo el país. Los visitantes de India podrán experimentar plenamente su asombrosa diversidad, sus tradiciones integradoras y su riqueza cultural. Invitó a todos los miembros del G20 y a las organizaciones internacionales »a participar en esta celebración única en India, la «Madre de la Democracia»».

Asumir el mando del G20 en este momento crítico es un enorme reto. También es una gran oportunidad. El mundo mira a India con esperanza y expectación para hacer frente con eficacia a las turbulencias provocadas por el Covid-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la recesión económica mundial y el cambio climático. India se ha comprometido a llegar a todos los países del Norte y del Sur, del Este y del Oeste para garantizar, como dijo el primer ministro Modi en la Cumbre del G20 de Bali, que «el año que viene, cuando el G20 se reúna en la tierra santa de Buda y Gandhi, todos estaremos de acuerdo en transmitir al mundo un firme mensaje de paz».

India cederá la posta a Brasil a finales de noviembre de 2023. Es la primera vez que la troika formada por las Presidencias actual, pasada y futura del G20 estará compuesta por tres grandes economías en desarrollo y emergentes. Esto proporciona una oportunidad única a India, apoyada por Indonesia y Brasil, para hacer una contribución significativa a la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en el mundo. India espera su Presidencia del G20 con determinación y confianza.

[El redactor es ex embajador indio en Kazajstán, Suecia y Letonia].

