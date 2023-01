Posted on

Margarita Condori Mestas de 54 años, habría sido asesinada con un pico por su cuñada Blanca Vega, quien está detenida en la sede de la DIVINCRI Cusco

La disputa por un te­rreno, es la hipótesis del asesinato y posterior des­cuartizamiento de la co­merciante Margarita Con­dori Mestas de 54 años, cuyos restos fueron deja­dos en bolsas en la peri­feria del Cusco. El coronel Julio Becerra Cámara, jefe de la División de Investi­gación Criminal del Cusco, asegura que los indicios hallados apuntan a eso.

El jefe policial indicó que la principal sospechosa de este delito, es su cuñada, Blanca Vega Gonzáles, quien fue capturada a las horas de haber ocurrido el hecho, ella fue deteni­da en la vivienda, dónde también se encontró el pico, el mismo que habría sido usado para acabar con la vida de la comer­ciante de 54 años, para luego seccionar su cuerpo con una sierra.

Se supo también que la principal sospechosa, estuvo con el cuerpo por varios días en su vivienda hasta que decidió cerce­narlo para dejar sus res­tos en la vía pública. Para evitar levantar sospechas, la implicada manifestó al taxista que la llevó, que lo que transportaba era carne de chancho en mal estado.

Blanca Vega es investi­gada por ser la presunta autora del delito de ho­micidio calificado, y no se descarta que haya tenido cómplices para cometer el crimen que ha causado conmoción en la ciudad imperial, por cómo se ha­llaron los restos dentro de bolsas en la vía pública.

Presunta asesina denuncia que víctima siempre la insultaba

Esta es la confesión de la asesina del pico, Blan­ca Vega, confesó ante la policía que acabó con la vida de Margarita Condori dentro de uno de los am­bientes, porque la víctima siempre la insultaba.

‘La señora (Margarita Condori) vino muy borra­cha, se sentó aquí, ellos caminan como si yo les apestara, nunca me han tratado como familia, di­cen que no soportan mi presencia, ni mis olores, pero cuando estaba la se­ñora se paraba acá y me insultaba’

Así recuerda Blanca, el día en el que acabó con la vida de Margarita, na­rrando recuerda que los insultos no solo afectaban su dignidad como mujer, sino también insultaba a su madre, a pesar que asegura le pidió que no lo siga haciendo.

