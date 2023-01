En un mensaje a la Nación dado esta noche, la presidenta de la República, Dina Boluarte, recalcó que no renunciará al cargo

Dina Boluarte, actual presidenta de la República, pidió públicamente perdón por la situación en el país que ha dejado hasta el momento 47 muertos. En un mensaje a la nación, la mandataria se pronunció luego de las últimas manifestaciones que dejaron víctimas en Puno y Cusco.

«No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos», expresó.

Dina Boluarte también aseveró en su discurso que no piensa renunciar a su puesto como lo han solicitado go­bernadores y organizaciones sociales. Aseguró que tam­poco puede ella misma cerrar el Parlamento.

«No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido que les permitirá a los ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de mane­ra libre y democrática. Esos sectores extremistas piden en su plataforma política algunos puntos como el cierre del Congreso, pero no le dicen a ese pueblo que llevan a la marcha con engaños y mentiras que el presidente no puede cerrar el Parlamento sino se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen», ma­nifestó.

La entrada Presidenta Dina Boluarte pide perdón e insta a trabajar con responsabilidad <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP