A raíz de las protestas en Cusco, el Ministerio del Interior no dio permiso para la realización de la Noche Dorada y la Tarde del Pedacito de Cielo

En los últimos días, Cusco se convirtió en sede de protestas, blo­queos y represiones que, el pasa­do miércoles, cobraron su primera víctima mortal, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Asimismo, 19 policías resultaron heridos. El fútbol, a raiz de los mencionados sucesos, también se ve afectado.

Cusco FC tenía planeado realizar la Noche Dorada el sábado 14 de enero ante Cienciano, en un partido que se llevaría a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y que ser­viría para presentar al plantel 2023. Un día después, en el mismo esce­nario, por su parte, Deportivo Gar­cilaso no solo postergó la ‘Tarde del Pedacito de Cielo’, evento en el que iba a jugar ante el Orense ecuato­riano, sino también lo que iba a ser la presentación de su camiseta que iba a ser este viernes en la Munici­palidad del Cusco.

Ambas presentaciones no se rea­lizarán, pues el Ministerio del Inte­rior no otorgó las garantías nece­sarias. Ello, por supuesto, debido a los conflictos en la ciudad imperial.

En documentos dirigido a la DI­SEDE, la PNP expresó «la no viabi­lidad» de los encuentros deportivos amistoso entre los clubes Cusco FC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Orense SC argumentando «un nivel de riesgo ‘medio’, teniendo en consideración la coyuntura social actual que se viene registrando en la ciudad del Cusco, además de es­tar comprometido el 100% del per­sonal en la cobertura de los servi­cios policiales de control del orden público».

Dado que la Liga 1 se inicia el próximo 21 de enero, ambos equi­pos cusqueños ya no tendrían es­pacio para presentarse ante su público en un evento especial ni mucho menos jugar un duelo de preparación, aunque los dos clubes prefirieron no descartar un posible cambio de fecha.

