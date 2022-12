Posted on

Enmanuel Páucar, Carlos Caraza y José Parodi jugarán en Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso, flamante campeón de la Copa Perú 2022 y nuevo inquilino de la Primera División del fútbol peruano, continúa reforzándose con la mirada puesta en el inicio de la Liga 1 del 2023.

En ese sentido, el ‘Vendaval Celeste’ confirmó las con­trataciones del mediocentro Enmanuel Páucar (ex Aya­cucho FC), el lateral derecho Carlos Caraza (ex Binacio­nal) y el centrocampista José Parodi (ex Ayacucho FC).

Previamente, anunciaron las llegadas de Juniors Bar­bieri (portero), David Dioses (mediocentro ofensivo), Santiago Silva (delantero), Hairo Timaná (defensa cen­tral), Juan Diego Gutiérrez (centrocampista), Joao Rojas (extremo derecho) y Paolo Méndez (lateral izquierdo).

Es preciso recordar que, el cuadro cusqueño, también confirmó las renovaciones de Jhony Obeso, Raúl Tito, Miguel Ramírez, Álvaro Olaya, Pedro Zúñiga, Mauricio Malpartida y Luis Castillo, quienes fueron claves durante el 2022 en la obtención del ‘Fútbol Macho’.

