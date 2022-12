Posted on

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha referido en varias ocasiones a las protestas en el Perú y a la situación del expresidente Pedro Castillo

El Ministerio de Rela­ciones Exteriores anun­ció que, a través de una nota diplomática, que se entregó a la Embajada de la República de Colombia, Perú expresó su «profun­do malestar» por las rei­teradas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Las afirmaciones del presidente Petro consti­tuyen una injerencia in­aceptable en los asuntos internos del Perú, espe­cialmente grave en el contexto de actos de vio­lencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas», indicó.

«No son consistentes con las tradicionales rela­ciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a ambos esta­dos y pueblos; y se apar­tan de la prudencia que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia he­mos cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente en situa­ciones complejas y deli­cadas», recalcó la Canci­llería.

Petro defiende a Castillo

El presidente de Co­lombia, Gustavo Petro, se refirió el último fin de semana a la situación del expresidente Pedro Casti­llo y aseguró que este fue vacado por un “golpe par­lamentario”.

“Yo siento que sí es una víctima. Es un presiden­te elegido popularmente, que ningún juez ha con­denado, y que ha sido capturado por su propia escolta, la policía y lo po­nen preso”, dijo.

«Perú vive hace mu­cho tiempo una fractu­ra social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos po­líticos muy diferentes, pero aquí el presidente elegido popularmente es de la sierra y lo tum­ban entre otras razones porque es de la sierra y pobre”, afirmó.

Petro agregó que las acusaciones de corrup­ción contra Castillo no son ciertas, porque -se­gún dijo- al expresidente golpista lo están proce­sando por rebelión y no por corrupto. “No tengo elementos, pero no está procesado por corrupción, sino por rebelión”, expre­só.

