InternetParaTodos es el objetivo del parlamen­tario cusqueño quien in­auguró el servicio de in­ternet gratuito que va a beneficiar a 250 estudian­tes, docentes y personal administrativo, además de los pobladores, quie­nes por fin podrán tener acceso a una verdadera comunicación y desarrollo educativo de sus hijos. El convenio fue firmado por la empresa Bitel y los re­presentantes del centro educativo por el periodo de 10 años. Los comu­neros de Huayllacocha, distrito de Huarocondo, provincia de Anta, agra­decieron esta importante labor en una ceremonia especial.

El congresista Alejan­dro Soto Reyes desde que asumió sus funciones en el parlamento puso en marcha su plan de trabajo en favor de la región Cus­co, la primera de ellas el sector educación, donde lamentablemente en mu­chas comunidades lejanas no cuentan con medios de comunicación, es decir no hay señal de telefonía y mucho menos el servi­cio de internet, pues no resulta rentable para las empresas la instalación, equipamiento y manteni­miento para brindar este servicio por lo que a tra­vés de esta gestión la em­presa Bitel acepto el reto de llevar internet gratuito para la mayoría de insti­tuciones educativas ale­jadas.

Son diferentes pro­vincias que ya se vienen beneficiando con esta gestión de #InternetPara­Todos y la última en la pro­vincia de Anta, distrito de Huarocondo, comunidad de Huayllaccocha, donde los estudiantes, docentes y padres de familia agra­decieron esta importante gestión en una ceremonia cargada de alegría y don­de además se inauguró el servicio gratuito de in­ternet que beneficia a los 250 estudiantes del nivel de primaria y secundaria. La licenciada Berila Huar­za Cjuno como directora de la institución educativa 50109 Huayllaccocha, ex­presó su agradecimiento y al mismo tiempo recor­dó los difíciles momentos que tuvieron que pasar por falta del internet.

En esta ceremonia es­tuvieron presentes el pre­sidente de Apafa Fredy Palomino, el Juez de Paz Wilbert Cusi Loayza y el presidente de la comu­nidad, Edilberto Tumpay Palomino, quien resaltó la gran importancia de contar con el servicio de internet, sobre todo gra­tuito, pues, la comunidad y los padres de familia no cuentan con los recursos económicos para asumir los gastos que demanda este servicio.

