Posted on

Más de un millón de cusqueños acudirán a las urnas este domingo 4 de diciembre

Un total de 1,052,178 ciudadanos cusqueños están habilitados para sufragar en la segunda elección regio­nal de este 4 de diciembre para elegir a su gobernador y vicegobernador, informó la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cusco. Del total de electo­res, 526 mil 471 son hombre y 525 mil 676 son mujeres.

Para la organización y ejecución de los comicios, el organismo electoral habilitó 5 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE): Cusco, Urubamba, Can­chis, Quispicanchis y Espinar.

Marcelino J. Castañeda León, jefe de la ODPE Cusco, refirió que las provincias que cuentan con mayor canti­dad de electores son: Cusco (355 mil 054), La Conven­ción (157 mil 851), Canchis (81 mil 933), Quispicanchis (72 mil 042) y Chumbivilcas (59 044).

Asimismo, informó que en las provincias de Cusco, Anta y Paruro asistirán a sufragar un total de 432,243 ciudadanos en las 1459 mesas de sufragio que se insta­larán en 189 locales de votación.

En Urubamba se tiene 131 locales de votación, 934 mesas de sufragio y 270,578 electores y en Canchis 68 locales de votación, 461 mesas de sufragio y 133,143 electores.

A su vez, en Quispicanchis se tiene 68 locales de vota­ción, 378 mesas de sufragio y 108,591 electores, mien­tras que en Espinar hay 54 locales de votación, 378 me­sas de sufragio y 107,623 electores.

Aquel ciudadano que no emita su voto este 04 de di­ciembre deberá pagar una multa según la siguiente es­cala: Si vives en distrito no pobre: S/ 92.00. Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 46.00. Si vives en distrito pobre extremo: S/ 23.00

El jefe de la ODPE Cusco hizo un llamado a los miem­bros de mesa para que acudan a los locales de sufragio a las 06:00 a.m. para la instalación de las mesas de sufragio. Recordó además que, de ejercer el cargo, los miembros de mesa recibirán una compensa­ción económica de 120 soles. En caso no asumir el cargo de miem­bro de mesa, tendrá una multa de 230 soles.

La entrada Mesas de sufragio estarán habilitadas de 07:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP