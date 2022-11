Sergio Ludeña y Jhonny Baldovino se mostraron disconformes respecto al nuevo documento efectuado por la Federación Peruana de Fútbol sobre la participación de los clubes el próximo año

Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, señaló que el club cusqueño no está dispuesto a firmar el documento enviado por la FPF, además puntualizó que los otros clubes deberían sumar­se para respaldar esta posición.

«Deberíamos estar viendo el proyecto 2023, pero todo nace de un presupuesto y estamos en uno de los momentos más difíci­les que le toca atravesar al fútbol peruano, estamos en una situa­ción donde los equipos estamos al medio, entre la FPF que debe­ría respetar los contratos. En ese sentido, Cienciano se suma a la posición de Alianza Lima», decla­ró Ludeña en GOLPERU.

«Como club Cienciano, vamos a cuidar los intereses del club y estamos absolutamente seguros que la decisión es la adecuada. El 20 de setiembre se comunica con la FPF enviando una carta, donde se le indica que tenemos unos contratos que vencen este diciembre con el Consorcio del Fútbol Peruano, donde tenemos unas cláusulas firmadas con la FPF que se les entrega el 10%. Luego la FPF nos responde que no tenían conocimiento de estos contratos. Ante esto, nos envían otro documento, donde la FPF se hace responsable para firmar un convenio con todos los equi­pos de la Liga 1, donde se ha­cen responsables de eventuales penalidad e indemnizaciones, así como los costos legales que se darían en una disputa», añadió el directivo.

Por otra parte, Ludeña explicó que «el convenio no se ha firma­do, nos preocupa quién asumirá estos costos y quién se hace res­ponsable de los contratos firma­dos que tenemos. Al día de hoy no se ha firmado nada, no nos han dado las garantías de que puedan asumir estas penalida­des, sin estar o no de acuerdo con el modelo asociativo que propone la FPF que nos sume en un riesgo absoluto».

Finalmente, mencionó que «te­nemos que entregar una decla­ración jurada donde aceptamos estas nuevas reglas del juego, estas nuevas condiciones y don­de dice que los equipos son res­ponsables de lo que suceda. Que es totalmente diferente de lo que se dijo inicialmente. Tenemos que darnos cuenta que debemos trabajar de manera transparente. Todos queremos lo mejor para el fútbol peruano pero de esta ma­nera no se puede».

Baldovino sobre derechos de TV: «La misma Federación no te da la certeza de que las cosas van a salir mejor»

Jhonny Baldovino, abogado de la Agremiación, se refirió a las dudas que hay con respecto a los derechos de televisión para la próxima temporada y manifestó que no es momento de hacer un cambio.

«Nosotros como gremio hace ya un par de años venimos vien­do este tema y hemos conversa­do con todos, con la Federación, con los clubes y uno va recogien­do información para formar una opinión. Nosotros hemos inves­tigado, recogido información y hace unas semanas hicimos pú­blica nuestra posición. Conside­ramos que el fútbol en el Perú se mueve al ritmo de los grandes y cuando hablamos de grandes no solo hablamos de la ‘U’, Alianza y Cristal, también consideramos a Melgar, Cienciano, Municipal, Sport Boys, los que tienen arrai­go popular y historia en el fút­bol», dijo.

Agregó: «Si el negocio está con los grandes, nosotros tenemos que proteger este negocio por­que de esto viven los agremia­dos, que son los protagonistas del fútbol y debemos tomar las precauciones del caso para que ellos tengan un trabajo estable».

«Ahora muchos cuando vienen a dejar sus deudas, preguntan cómo va a ser el próximo año, cómo es el tema de la televisión y cómo los puede afectar. Es un tema sensible porque juegan con el trabajo de los agremiados porque de ello depende su futuro laboral».

«Tú cambias cuando las cosas no caminan o cuando caminan de manera irregular. Cuando las cosas caminan bien puedes me­jorarlas pero no cambiarlas por algo que no te causa certeza. Hemos llegado a la conclusión después de hablar con todas las partes, que puede ser muy buena la propuesta, innovadora, hasta llamativa pero nunca te explican cómo se van a hacer las cosas y qué te garantiza que las cosas caminen. Ante esa incer­tidumbre sería absurdo cambiar y eso lo sabe la Federación pero estamos yendo hacia un terreno donde seguramente habrá con­frontación, ya lo hemos visto el fin de semana con un documen­to que enviaron a los clubes y los mismos clubes dicen que les dijeron una cosa y el documento dice otra», lamentó.

Además consideró: «Esos te­mas no te generan confianza y este es un negocio que se basa en la confianza, para nosotros no es momento de cambiar. No sabemos qué va a pasar a futuro si las cosas van por el lado que quiere la Federación y la misma Federación no te da la certeza de que las cosas van a salir mejor y eso nosotros tenemos que decír­selo a los futbolistas y tenemos que velar por el beneficio de los agremiados».

«En los últimos 10-12 años nunca han tenido tanto dinero los clubes, el club más chico ha tenido de 17 a 20 millones de dólares en los últimos 10 años, nunca han tenido tanto dinero y eso permitió que se cumplan con los contratos, cada vez hay menos reclamos y menos casos en la Cámara. He pasado de ver 120 casos en el año a ver 4-5 ca­sos. Las cosas venían caminan­do bien, qué nos asegura que las cosas van a seguir como están hoy, preguntas a los protago­nistas y ninguno te lo asegura», comentó.

Sobre las amenazas que pue­de haber contra los clubes indi­có: «Creo que son simplemente amenazas porque si llega el mo­mento en que los clubes están divididos, yo no creo que la Fe­deración sancione a ningún club porque sería fatal y esto gene­raría un problema mayor en el fútbol y nosotros vamos a luchar por el trabajo de los agremiados y eso implica que hagamos cau­sa común con los clubes a los que no les permiten competir y eso generaría que no haya tor­neo».

«A nosotros como gremio nos amenazaron en 2009 cuando hi­cimos renunciar a la selección a casi mil jugadores, nos dijeron que los jugadores iban a ser de­safiliados, que los iban a botar de sus clubes y al final qué pasó, nada, porque es un derecho re­nunciar a tu selección y eso se hizo para mejorar y consegui­mos la profesionalización de la segunda división. En la Agremia­ción todos están unidos y hacen causa común por sus compañe­ros», aseguró.

