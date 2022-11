Posted on

Labor policial y de pobladores continúa ante peligroso avance del fuego

Efectivos pertenecientes a la PNP Maranura junto a personal de Serenazgo del distrito de Maranura y mora­dores del lugar, continúan con labores de sofocamiento del incendio forestal en las alturas de los cerros deno­minados sector de Aransayoc – Mandor Alto, el día de ayer jueves.

La Policía la constituirse al lugar del incendio forestal, verificó que este se propagaba hacia el sector de Mana­huañunca, consumiendo el fuego plantaciones de refo­restación de pinos, cafetales, cocales, árboles y plantas silvestres oriunda del lugar, abarcando hasta la actuali­dad un área aproximada de 100 hectáreas.

Las labores de mitigación que fueron realizadas por el personal policial y Serenazgo durante todo el día, las mismas que fueron suspendidas, debido al factor cli­matológico (noche) y a fin de no exponer la integridad física del personal policial, personal de Serenazgo del distrito de Maranura y de los moradores del lugar, toda vez que el lugar es accidentado, de difícil acceso y con pendiente pronunciada y propenso a la caída de piedras, no registrándose novedad alguna con el personal poli­cial, del mismo modo no se reportó daños personales ni afectación a viviendas y/o vehículos.

Agentes del orden continúan monitoreando dicho si­niestro y hoy viernes a primera hora continúan las labo­res de sofocamiento.

