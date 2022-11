Deportistas contribuyeron a una nueva consagración de Perú a nivel Panamericano. Santa Cruz de la Sierra fue la sede del XI Panamericano escolar de ajedrez

En el XI Panamericano escolar de ajedrez, partici­paron casi 300 deportistas de los países de: Bolivia (108), Chile (5), Ecuador (5), México (7), Panamá (2), Guatemala (4), Pa­raguay (3), El Salvador (2), Argentina (1), Co­lombia (1) y Perú (147), siendo Perú la delegación más numerosa, lo que va­lió para traer la sede del XII Panamericano Escolar 2023 a este país.

Los deportistas del club Jaque Matheus lograron una brillante participación en la modalidad blitz, con­siguiendo dos medallas de oro: Camila Valeria Tunque Mamani (Cusco – Perú) – Campeona Panamericana Sub 7 Femenino; Ghaydaa Ceneth Mandujano Ala­gón (Quillabamba, Cus­co – Perú) – Campeona Panamericano Sub-9 Femenino; José Alberto Torrico Franco (Cocha­bamba – Bolivia) – Ter­cer Lugar Panamericano Sub 9 Absoluto.

‘En la modalidad clá­sica luchamos de igual a igual hasta la última ronda, logrando una medalla de plata, una de bronce, dos de cuarto lu­gar y una de quinto lugar’ manifestaron represen­tantes del club.

Asimismo, en puestos expectantes quedaron: Ghaydaa Ceneth Mandu­jano Alagón (Quillabam­ba, Cusco – Perú) – Sub Campeona Panamericana Sub 9 Femenino; Camila Valeria Tunque Mamani (Cusco – Perú) – Cuarto Lugar Panamericano Sub 7 Femenino; Piero André Cabrera Quispe (Cusco – Perú) – Cuarto Lugar Panamericano Sub 15 Ab­soluto; Amelie Marjorie Machaca Quispe (Arequi­pa – Perú) – Quinto Lugar Panamericano Sub 7 Fe­menino.

Mención honrosa

Keops Banda Chahuara (Cusco – Perú) culminó el torneo logrando ubicarse en un expectante sexto lugar a nivel Panamerica­no, así también tuvimos la participación de los depor­tistas: Adrián Emmanuel Machaca Quispe (Arequi­pa – Perú) puesto 14 en la categoría Sub 9 abso­luto, Joaquín y Sebastián Huacce Rojas (Ayacucho – Perú) puesto 15 en la categoría sub 7 Absoluto y puesto 15 en la categoría sub 11 absoluto , Hesthya Minerva Carcausto (Julia­ca, Puno – Perú) puesto 15 en la categoría sub 9 femenino, Christian Ma­yta Juarez (Juliaca, Puno – Perú) puesto 34 en la categoría sub 13 absolu­to, Daniel Banda Chahu­ra (Cusco – Perú) puesto 17 en la categoría sub 13 absoluto, Vielka y Arelí Florez Huamán (Cusco – Perú) puesto 11 en la ca­tegoría sub 11 femenino y 15 en la categoría sub 13 femenino respectivamen­te, Gustavo Alcca Ñahue (Cusco – Perú) puesto 18 en la categoría Sub 15 ab­soluto, Adriano Luza Chu­ra (Cusco – Perú) puesto 33 en la categoría sub 13 absoluto.

Agradecimiento

especial

A todos los padres de familia por la confianza depositada en el Club, por todo el esfuerzo económi­co que realizan para poder hacer realidad el sueño de sus menores hijos, a los maestros: Maximilia­no Quiroga (Argentina) quien tuvimos el gusto de conocer en persona, Michel Yglesias (Cuba), Nando Umeres (Perú), Li­dver Matheus (Perú), Ya­net Silva (Perú) y Antonio Matheus (Perú) que con cariño día a día hacen de nuestros deportistas más competentes en el juego y buenas personas, a quie­nes nos apoyaron con un granito de arena para ha­cer posible nuestro viaje a Santa Cruz, a nuestros deportistas por llenarnos de orgullo, por su espíri­tu deportivo y esfuerzo en cada partida.

