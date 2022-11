En el Día Mundial de la Vasectomía, que este año se celebra el 18 de noviembre, el Ministerio de Salud (Minsa) promueve la participación del varón en la paternidad res­ponsable y el acceso a métodos anticoncep­tivos como, por ejemplo, la vasectomía.

Esta fecha tiene como finalidad promover la vasectomía como un método anticoncep­tivo definitivo, cuya efectividad es de un 99 %, y desmitificar las falsas creencias acer­ca de este procedimiento y reducir el nú­mero de embarazos no deseados. Se trata de involucrar a la población masculina en la planificación familiar y contribuir a la salud reproductiva.

Precisamente, en el marco de la celebra­ción del Día Mundial de la Vasectomía el Minsa llevará a cabo algunos eventos como la capacitación a médicos en la Técnica de Vasectomía sin Bisturí, que se realizará en la región La Libertad. Asimismo, del 14 al 18 de noviembre se promoverá el acceso a este método en los principales hospitales de Lima y a nivel nacional.

A pesar de la evidencia de sus beneficios aún persisten barreras sociales, culturales, o religiosas que hacen que exista una nece­sidad insatisfecha en pla­nificación familiar, que no respeta el derecho de las personas a elegir y deci­dir el número de hijos que desean tener e impiden el disfrute de una sexualidad plena y sana.

La vasectomía es una intervención quirúrgica ambulatoria y también bajo la modalidad sin bis­turí (conocido como técni­ca de Vasectomía Sin Bis­turí). Este procedimiento ambulatorio es realizado por un médico especialista mediante una pequeña in­cisión en la parte anterior del escroto, efectuando la sección y ligadura de los conductos seminales o deferentes.

Luego de realizado el procedimiento, los espermatozoides se siguen produciendo en los testículos y se reabsorben en el cuerpo. La eyaculación de semen seguirá mante­niendo su color, textura y cantidad.

Datos:

El procedimiento de la vasectomía dura unos 30 minutos, se utiliza anestesia local, no requiere hospitalización y se estima un proceso de recuperación postoperatorio en­tre 3 y 7 días. Se puede realizar a partir de la mayoría de edad.

La vasectomía no afecta el tamaño ni la forma de los testículos, no afecta la erec­ción del pene, no disminuye el deseo sexual, no modifica las preferencias sexuales ni el género, no cambia el aspecto, forma o ta­maño del pene, no causa cáncer y no evita el contagio por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

