Personas en aparente estado de ebriedad acusaron a los agentes de usar gases y ocasionar que niños y adultos se asfixien

Ciudadanos que asistieron al cementerio de Huancaro de la ciu­dad de Cusco, para visitar a sus difuntos, denunciaron el uso de gases lacrimógenos por parte de agentes policiales para que se retiren del recinto, denunció el ciudadano Víctor Dávalos.

Añadió que los hechos ocurrieron al promediar las 06.50 de la tarde, cuando varias personas permanecían en el cementerio, junto a sus difuntos por celebrarse hoy el día de los muertos, cuando sintieron el malestar ocasionado por el lacrimógeno y des­esperados empezaron a salir del recinto. Algunos de los afectados cuestionaron a los policías presentes en el lugar, por ese proceder.

En los videos registrados por el ciudadano, se ve a una ciudada­na reclamando a uno de los policías, ella aseguró que varios adul­tos y también niños resultaron asfixiados a causa de los gases lacrimógenos, el agente policial no respondió a las acusaciones.

Víctor Dávalos dijo que no les advirtieron que ya debían abando­nar el establecimiento por lo que hizo el llamado al alto mando poli­cial de la región cusqueña, para que ante esas situaciones se tomen decisiones que no pongan en riesgo la integridad de las personas.

El coronel Antonio Loreño, jefe de la región policial del Cusco, indicó que no le reportaron esa incidencia y que la labor en el cementerio de Huancaro la cumplieron agentes que eran de la especialidad de USE.

‘No ha pasado nada, no fueron USE allá, solo personal básico, esa no es una zona de conflicto’ dijo.

