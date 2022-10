En jornada de solidaridad para recolectar unidades de hemocomponentes útiles para salvar la vida de muchas personas

Hoy, el Hospital Regio­nal del Cusco realizará una jornada de solidari­dad para recolectar unida­des de hemocomponentes útiles para salvar la vida de muchas personas.

La campaña de dona­ción voluntaria de san­gre es importante porque salva vidas además de brindar beneficios como disminuir en un 80% de padecer un infarto cardia­co, reduce la probabilidad de desarrollar cáncer al pulmón, hígado, colón y garganta, también existe estudios que señalan que donando sangre quema hasta 650 kilocalorías.

Es muy importante, to­mar en cuenta algunos re­quisitos como tener entre 18 y 65 años, portar DNI, pesar más de 50 kilos, no haber consumido bebidas alcohólicas 48 horas antes, estar en ayunas, no es­tar gestando, lactando, ni menstruando, no consumir medicamentos y no haber nacido o vivido en zonas endémicas y no tener ta­tuajes o piercing menor a un año.

Las unidades de sangre recolectadas son vitales para pacientes enfermos de cáncer, quemados, he­mofílicos, víctimas de acci­dente de tránsito, mujeres gestantes con hemorragias durante el parto y otras emergencias que se pre­sentan en el Hospital Re­gional del Cusco.

El miedo por donar san­gre se produce por mitos como contraer SIDA, debi­litarse, ponerse anémico o contraer alguna enferme­dad, por ello, es necesa­rio estar informado para no creer en todos estos temores y salvar vidas con tranquilidad.

Asimismo, antes de realizar la donación de sangre las personas pa­sarán una entrevista y un examen médico, de igual modo, el material utiliza­do en el procedimiento de donación es esterili­zado y descartable para dar seguridad a los do­nantes.

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses, participa de este acto de amor donando sangre este sábado 29 de octubre de 8:00 a.m. a 01:00 p.m. en el frontis del Hospital Regional del Cusco.

Source: RPP