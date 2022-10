Posted on

Dos alternativas: una posible transacción con una subsecuente adenda o la implementación de un arbitraje

El gobernador Jean Paul Benavente García, duran­te su presentación ante el Consejo Regional, plan­teó dos alternativas que aseguró, resolverán un problema acarreado en los últimos años por ges­tiones anteriores, y que también generará mejo­res beneficios para el Go­bierno Regional resolvien­do la adenda de 2013 al menor costo posible.

Cabe indicar que, me­diante dicha adenda, la cadena hotelera amplió hasta mayo de 2025 la concesión del hotel de tu­ristas.

Benavente García, sos­tuvo en su informe que fue aprobado por el Con­sejo regional, dos alterna­tivas: una posible transac­ción con una subsecuente adenda o la implementa­ción de un arbitraje.

En la primera alterna­tiva, de contarse con la aprobación del Consejo Regional, permitiría pri­mero de mutuo acuer­do, resolver la adenda de 2013 y plantear otra nueva en el marco de las competencias y atribucio­nes del Consejo Regional ‘porque toda transacción que compromete patri­monio de la región debe estar autorizado por los legisladores regionales’ saneando las obligacio­nes que han sido identifi­cadas en los informes de la Contraloría General de la República y generan­do la inclusión de un ter­cer supervisor que pueda realizar una revisión inte­gral, sin extender el plazo más allá del 16 de mayo de 2025. ‘Se trata de un tema muy complejo, con procesos judiciales, que además de generar un proceso de arbitraje hay que buscar una nueva una salida para evitar los cos­tos legales que involucran este tipo de acciones le­gales’, refirió al tiempo de enfatizar que un arbitraje podría generar un gasto de más de 2 millones 700 mil soles al Gobierno Re­gional.

En la segunda alternati­va referida a un arbitraje, el gobernador cusqueño evidenció que el actual marco legal no permite que los recursos del Ho­tel de Turistas se queden en la región; por tanto, no recibe un solo centa­vo de lo que ingresa por concepto de la concesión. ‘Creo que hoy día se ha dado un paso importante y si el Consejo Regional no autoriza nada, enton­ces el Gobierno Regional implementará las accio­nes legales y administra­tivas que correspondan’, indicó.

Consideró, asimismo, que los ingresos gene­rados por el Sanctuary Lodge sean transferidos a las arcas del Gobierno Regional; para ello, tam­bién se cuenta con una estrategia que se imple­menta con gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inde­pendientemente de las 2 alternativas anteriores. Aclaró que el pago de las retribuciones a favor del Estado, aproximadamen­te 1 millón de dólares anuales en promedio son derivados directamente al MEF.

DATO:

El Hotel de Turistas de Machupicchu (Sanc­tuary Lodge) es propiedad del Gobierno Regio­nal del Cusco y patrimonio de los cusqueños, se ubica al ingreso de la llaqta inka de Machu­picchu y desde 1995 es operado por la cadena hotelera Belmond.

La entrada Gobernador Jean Paul Benavente presenta propuesta para resolver adenda a contrato del Sanctuary Lodge <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP