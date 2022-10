Posted on

Los padres y el tío de Melanie Sayre Alvarado, denuncia que su ex pareja el SO Carlos Daniel Alcca Soncco debe ser investigado, para aclarar la muerte de la joven a quien no le hicieron la necropsia de ley, tampoco el resto de diligencias

Los padres y el tío de Melanie Sayre Alvarado, una joven que perdió la vida el pasado 03 de septiembre del 2022, buscan conocer las reales causas de su muerte, debido a que en esa fe­cha no se realizaron las diligen­cias necesarias para determi­narlo, debido a que un efectivo policial no informó, ni subió el acta de intervención policial al sistema para proseguir con la investigación. Sospechan que eso sucedió para evitar impli­cancia en el hecho de su pareja, un Suboficial de la PNP identifi­cado como Carlos Daniel Alcca Soncco.

Norberto Vega Cutipa, tío de la joven cuenta que su sobrina y su pareja de entonces salieron a divertirse el 29 de agosto, la misma que se extendió hasta la madrugada del 30. Lo que su­cedió durante esa madrugada es confuso, Vega Cutipa asegu­ra que el agente embriagó en demasía a la joven que llevaba un tratamiento psicológico por la ‘relación tormentosa que te­nían’.

‘La llevó a la discoteca a mi sobrina hasta hacerla embria­gar, hasta la madrugada, en aquel momento los vecinos nos dicen que escucharon pedidos de auxilio de mi sobrina, pero no acudieron por temor a él. Luego mi sobrina llama a sus amigas para que la auxilien y cuando llegan ven que mi sobrina esta­ba envenenada. Antes de trasla­darla al hospital, vieron que en el baño había un vaso de yogurt con residuos de un raticida en el baño, no le dieron importancia y así se la llevaron. Luego de tres días mi sobrina falleció’ cuenta el denunciante.

Lo que vino luego es cuestio­nable, Vega Cutipa indicó que además de encontrar evidencias de una relación tormentosa de violencia física y psicológica en contra de Melanie; personal de la comisaría de Zarzuela, tras levantar el acta de interven­ción que luego entregaron a un agente de Delitos y Faltas de esta Comisaría, este no infor­mó a la Fiscal de turno. Después de más de un mes, al hacer las averiguaciones se conoció que el acta no fue subida al sistema y por lo tanto no se hizo ninguna diligencia.

‘Indague e ubique al policía, un suboficial de apellido Ferro, que debía de subir el acta al sistema y que no lo hizo, me dijo que lo ha­bía olvidado y ese olvido permitió que se borren evidencias, como el dosaje etílico, un examen toxi­cológico y otros. Al conversar con el comisario este le restó impor­tancia al caso’ quejó.

Por esa razón a familia realizó la denuncia ante Inspectoría de la policía para que haga las diligen­cias respectivas a los policías que omitieron sus funciones. Asimis­mo, han hecho la denuncia ante la Fiscalía de Violencia Familiar de Santiago, debido a que asegu­ran los indicios que tienen apun­tan a que Melanie fue una víctima más de feminicidio.

Madre suplica justicia

La señora Yindira Alvarado, en­tre lágrimas pidió se haga justicia para su caso, pues su muerte aun no es aclarada a casi dos meses de ocurrido el hecho, y además cuando acudió al departamento que su hija compartía con su pa­reja, todo estaba en orden y el recipiente con yogurt que habían visto sus amigas, ya no fue halla­do, la escena de muerte que de­bía ser investigada fue alterada.

