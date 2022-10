Posted on

Debido a que podrían haber sido adulteradas con alcohol metílico (metanol), el cual puede provocar graves daños a la salud de las personas que las ingieren

La Gerencia Regional de Salud Cusco, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la Unidad de Higiene Alimentaria, advir­tió sobre la venta de bebidas alcohólicas expendidas en lu­gares informales las mismas que podrían estar adulteradas con alcohol metílico (meta­nol), el cual puede provocar graves daños a la salud de las personas que las ingieren, las manifestaciones clínicas más frecuentes son: vértigo, ce­falea, astenia, nausea, dolor abdominal, visión borrosa y disminución del nivel de con­ciencia.

Indicaron que existe el ries­go de muerte entre las 6 a 12 horas después del consu­mo de estas bebidas por cau­sa de depresión del nivel de conciencia, coma convulsivo o acidosis metabólica. Asi­mismo, no se debe adquirir ni consumir bebidas alcohólicas en lugares de no garanticen su procedencia.

Las bebidas alcohólicas no deben contener sedimentos en su interior y al momento de agitar la botella no debe existir partículas en suspen­sión.

También recomiendan ve­rificar que el rotulado de las bebidas alcohólicas cuenten con registro sanitario, lote del producto, nombre y ubicación del fabricante, así como el grado de alcohol.

En ese sentido en el mar­co de lo establecido en el artículo 42, literal ‘d’ y ‘h’ del Reglamento de la Ley N° 29632 – Ley para Erradicar la Elaboración y Comerciali­zación de Bebidas Alcohólicas Informales, Adulteradas o no aptas para el consumo hu­mano, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-PRO­DUCE, las bebidas alcohólicas elaboradas con alcohol me­tílico (metanol) y las que no cuentan con registro sanitario vigente son consideradas no aptas para el consumo huma­no.

La entrada Gerencia de Salud de Cusco recomienda no adquirir ni consumir bebidas alcohólicas de lugares de dudosa procedencia se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



