Resulta que Perú Libre sí es popular en una zona: el corredor de Las Bambas. Tiene varios distritos y una provincia allí. TAMBIÉN: ¿Los cubanos hackearon el TikTok de López Aliaga?

MIENTRAS TANTO: El Tribunal Constitucional zanja el caso: los retiros de las AFP son constitucionales. ADEMÁS: El doble estándar (y puntos ciegos) de El Comercio en estas elecciones.

Y… ¡Vuelven los cherrys de culturales! Planifica tu agenda para el resto de la semana con estos emprendimientos de entretenimiento, empezando por el retorno (+1) de un recordado dúo.

