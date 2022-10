Posted on

Desde la resistencia de Acuña hasta las lágrimas escondidas de Cerrón, pasando por el gobernador electo ¡con arresto domicilirio!… este es el nuevo y delirante mapa político de nuestro país.

MIENTRAS TANTO: Todo indica que el nuevo alcalde de Lima será Rafael López Aliaga… ¿su mejor aliado para conseguirlo? Irónicamente: Somos Perú. ¿Por qué? Aquí un análisis de la votación distrital en Lima.

Y… Lula le ganó ayer a Bolsonaro… pero se van a la segunda vuelta. ¿Qué pasará en Brasil? Oscar Vidarte nos pinta la cancha.

****

¿Te gustó este episodio? ¿Buscas las fuentes de los datos mencionados hoy? Entra a http://patreon.com/ocram para acceder a nuestros grupos exclusivos de Telegram y WhatsApp.

También puedes UNIRTE a esta comunidad de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UCP0A…

****

Visita a Tkambio en sus redes sociales:

Web: https://bit.ly/tkambio

Intagram: https://bit.ly/tkambio_ig

Facebook: https://bit.ly/tkambio_fb

Y obtén el mejor tipo de cambio de verdad.

****

Club Otorongo, créditos:

News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/…

Artist: http://incompetech.com/

La entrada ESPECIAL: Celebra Acuña, lloran Cerrón y Keiko pero ¿quiénes han GANADO de verdad? se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP