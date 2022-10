Posted on

En exteriores y hasta calles de la ciudad imperial se dejaron objetos y papeles con símbolos de los diferentes partidos políticos

A través de un segundo reporte, que recoge los resultados de la super­visión nacional realiza­da hasta el mediodía en 1704 locales de votación, la Defensoría del Pueblo dio a conocer las principa­les incidencias que fueron advertidas en las prime­ras horas de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales. En esta nue­va supervisión se agregó el recojo de información sobre determinadas si­tuaciones que afectaron el derecho al sufragio, es­pecialmente de las perso­nas más vulnerables.

De acuerdo a los resul­tados de esta segunda su­pervisión, en 322 locales de votación se detectó la presencia de propagan­da electoral en los exte­riores; mientras que en 18 locales de sufragio se halló propaganda en el interior. Asimismo, en 58 puntos de sufragio hubo situaciones de apoyo a una determinada candi­datura dentro o fuera del local.

Asimismo, un total de 336 locales supervisados no contaba con rampas de acceso para personas con discapacidad. Asimis­mo, se pudo verificar que 119 locales no implemen­taron mesas de sufragio especiales para este sec­tor de la población y en 62 locales no se contaba con plantillas Braille para personas con discapaci­dad visual.

Entre otros aspectos, se pudo detectar tam­bién que en 129 locales de votación no se cumplió con implementar mesas temporales de sufragio ubicadas en los primeros niveles, para garantizar el derecho al voto de las personas adultas mayo­res. Asimismo, en 3 loca­les se impidió el ingreso de votantes con alguna discapacidad con un/a acompañante y en 114 no se brindó atención prefe­rencial a mujeres emba­razadas, con hijas o hijos en brazos, así como a personas adultas mayores o con discapacidad.

Como en anteriores procesos, se registró de­mora en la instalación de 91 mesas de votación por ausencia de las/los miem­bros de mesa titulares y suplentes, por lo que per­sona de la ONPE tuvo que apelar al apoyo de electo­ras/es que se hallaban en la cola. Situación que re­trasó el inicio del sufragio.

La Defensoría del Pue­blo informó que, para esta supervisión electoral, se movilizó a cerca de mil re­presentantes, cubriendo así más del 60 % de las provincias del territorio nacional. El inicio de esta labor se inició el sábado 1 de octubre, a través de un despliegue por distin­tos locales de votación en los que se advirtieron incidencias relacionadas a falta de accesibilidad, de­ficiencias en los servicios públicos, presencia de propaganda electoral, en­tre otros puntos. Además, en horas de la noche del último sábado, personal de la institución recorrió comisarías, sedes judicia­les, carceletas y otros es­tablecimientos para velar por el cumplimiento de las garantías previstas en la Ley Orgánica de Eleccio­nes sobre detenciones en horas previas a un proce­so electoral.

Cabe indicar que, des­de la convocatoria a elec­ciones, la Defensoría del Pueblo conformó un Co­mité de Supervisión Elec­toral, que ha desarrollado un plan de trabajo enfo­cado en la verificación de la labor de los órganos electorales conforme a la Constitución y a las nor­mas, a fin de garantizar el derecho al voto ciuda­dano, con especial énfasis en los sectores más vul­nerables como las per­sonas con discapacidad, población adulta mayor e indígena, entre otras.

La entrada Detectaron propaganda electoral prohibida en más de 330 locales de votación supervisados <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP