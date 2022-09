Posted on

¿Quiénes serán los regidores de Lima? Gane quien gane, estos son los nombres que, con toda seguridad, estarán en el Concejo Municipal. Desde más familiares de Luna Gálvez hasta inefables excongresistas.

MIENTRAS TANTO, BOMBA: IDL-Reporteros revela una jugada millonaria entre las empresas de Rafael López Aliaga… y la gestión de Susana Villarán!!! ADEMÁS: Más enredos del gobierno con un nuevo sobrino, Yoni Vásquez Castillo.

Y… En Arequipa, tanto para la alcaldía como para el gobierno regional parecen haber ya claros ganadores. ¿Quiénes son y quiénes podrían arruinarles la fiesta? Lo cuenta Mabel Cáceres de El Búho.

****

****

****

