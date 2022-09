Posted on

El último debate por la Municipalidad de Lima nos dejó más preguntas sin resolver que certezas. Aquí les dejamos un resumen de lo que pasó.

Un personaje se subió al avión presidencial con una identidad y DNI falsos. ¿Será el sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo? ADEMÁS: ¿A quién apoyará La Resistencia?

Una campaña entre bailes de Tik Tok y frases elocuentes. ¿El mayor enemigo de los candidatos estaba en casa?

