Los rastros de la denuncia que Alegría dice que nunca existió. ADEMÁS: Encontramos 7 candidatos con antecedentes de violencia sexual.

El exministro Geiner Alvarado fue contratado por una empresa que se beneficio con polémico decreto de su gestión.

La lista de TODOS los candidatos de Madre de Dios denunciados por violencia familiar, y otros delitos.

