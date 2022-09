Posted on

EXCLUSIVO: El Jurado Nacional de Elecciones le perdonó la vida a 30 candidatos cuestionados, incluido un secuestrador… ¿Por qué? Por cuestión de minutos.

FAKE NEWS: No, el referéndum del 2018 no aprobó el financiamiento estatal partidario… que empezó el 2017. ADEMÁS: Derrame de petróleo en el Marañón y otro conflicto en Tambo.

Los terremotos de México y Taiwán ponen sobre la mesa una carencia: los candidatos a alcaldes no dicen NADA sobre la defensa civil que tendrán que liderar. Explica el geólogo Patricio Valderrama.

****

****

****

