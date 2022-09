Posted on

Se hallaron 758 presuntas responsabilidades administrativa de 365 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, por presuntos actos de inconducta funcional y corrupción

Durante el Megaoperativo de Control Cusco la Contraloría Ge­neral ejecutó 479 intervencio­nes en entidades públicas de la región, lo que representa 242% más de lo programado inicial­mente. Del total de intervencio­nes, destacan 254 servicios de control posterior (93) y simul­táneo (161), cifra que superó la meta en 210% y significó el des­pliegue de más de 130 auditores en las trece provincias cusque­ñas y 67 de sus distritos.

La presentación de resultados del Megaoperativo de Control en Cusco estuvo a cargo del Vice­contralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría, Luis Alonso Robas Sánchez, quien informó que se logró examinar la ejecución de S/ 5266 millo­nes en la región. Como parte del control posterior, se examina­ron S/ 168 millones de recursos públicos y en S/ 65 millones se identificaron presuntas respon­sabilidades (administrativas, ci­viles y penales) por inconducta funcional y presunto uso indebi­do de recursos públicos.

Como producto del control posterior, las comisiones audito­ras detectaron un perjuicio eco­nómico de S/40 millones y 111 hechos irregulares en los 93 ser­vicios de control posterior ejecu­tados. De ellos, 72 corresponden a servicios de control específico, 15 acciones de oficio posterior, seis auditorías de cumplimien­to. Además, pudieron identificar 758 presuntas responsabilida­des administrativa (345), civiles (167), penales (224) y PAS (22) de 365 funcionarios, entre di­rectivos, funcionarios y servido­res pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, por presuntos actos de in­conducta funcional y corrupción.

Con relación a los servicios de control simultáneo efectua­dos, la Contraloría realizó 161 intervenciones en las modalida­des orientaciones de oficio (54), control concurrente (93) y visi­tas de control (14). Como con­secuencia de ello, se advirtieron 269 situaciones adversas, de las cuales, a la fecha solo 76 de ellas fueron resueltas o están en pro­ceso de implementarse medidas para superar las observaciones encontradas por las comisiones de control.

PRINCIPALES HALLAZGOS COMO RESULTADO DEL MEGAOPERATIVO

Demora en inicio de trabajos en Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Chinchero

Mediante servicio de control concurrente al mejoramiento y ampliación del servicio aero­portuario en Cusco, mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero a cargo del Minis­terio de Transporte y Comuni­caciones, la Contraloría General alertó que la construcción corre el riesgo de no ser culminado en el plazo previsto en el Contrato de Ejecución de Obras Principa­les (julio del 2025), debido a que no se tiene aprobado el Informe Favorable para la Construcción del Terminal de Pasajeros en el Dique Sur, lo que impide el inicio de los trabajos respectivos, que debieron iniciarse el 27 de mayo último.

Recaudo de importes menores a lo estipulado en contrato de concesión del Hotel Sanctuary Lodge

Evidenciaron que funcionarios del Gobierno Regional de Cusco recaudaron importes menores, en la retribución fija sin verificar el reajuste anual con el «IPC», y sin cobrar el «IGV» asumido por la entidad; así como, en la re­tribución variable, sin supervisar la aplicación del tipo de cambio venta en las operaciones en mo­neda extranjera contenidas en el documento «registro de ventas»; lo que generó perjuicio econó­mico de US$ 67 637 e intere­ses legales por US$ 5905 (por retribución fija), US$ 7531 (por IGV asumido); y S/ 116 e inte­reses legales (por retribución variable). Lo expuesto permitió la identificación de 14 funciona­rios y servidores con presunta responsabilidad civil y/o admi­nistrativa entidad).

Interferencias y retraso en ejecución de vía alterna a Machupichu

En control concurrente al me­joramiento de la carretera a nivel de capa asfáltica en San­ta María, Santa Teresa, Puente Hidroeléctrica Machu Picchu, la Contraloría evidenció restos arqueológicos, interferencias y predio afectado, situación que podría incidir en el cumplimien­to del cronograma de ejecución de obra y el posible reconoci­miento de ampliaciones de plazo con mayores gastos generales. Además, persiste retraso en el avance de la obra, pese a que el contratista incrementó la can­tidad de equipos. Asimismo, se observó ejecución de cortes en material granular con banque­tas, distinto al contemplado en el expediente técnico y sin sus­tento técnico y legal de dicha modificación.

Evaluación de denuncias

Durante el megaoperativo de control también se evaluó 129 denuncias ciudadanas atendi­das, de las cuales 11 de ellas se atendieron vía formulario web, 15 mediante mesa de partes, 16 a través de las audiencias públi­cas “La Contraloría te escucha”, 84 atendidas de oficio y 3 por pedidos congresales.

Asimismo, se realizaron 95 actividades transversales de in­tegridad y prevención como las audiencias públicas virtuales, charlas de sensibilización, cur­sos “El control social en tus ma­nos”, entre otros.

